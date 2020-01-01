Токеномика Qitmeer Network (MEER) Откройте для себя ключевую информацию о Qitmeer Network (MEER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Qitmeer Network (MEER) Qitmeer Network — это общедоступный блокчейн, основанный на консенсусе MeerDAG, целью которого является предоставление комплексных решений для распределенных приложений и организаций. Благодаря консенсусному протоколу MeerDAG и многоуровневой сетевой структуре Layer1+Layer2 Qitmeer Network решает такие проблемы, как размер блока и перегрузка сети, значительно повышая пропускную способность и производительность сети. Он также предлагает стабильный и безопасный уровень ценности и гибкий и масштабируемый уровень приложений, демонстрируя превосходную масштабируемость и совместимость для поддержки широкого спектра сценариев приложений и экосистемных проектов. Официальный сайт: https://www.qitmeer.io/ Whitepaper: https://github.com/Qitmeer/whitepaper/releases Обозреватель блоков: https://evm.meerscan.io/ Купить MEER сейчас!

Токеномика и анализ цен Qitmeer Network (MEER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Qitmeer Network (MEER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 210,24M $ 210,24M $ 210,24M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 669,19K $ 669,19K $ 669,19K Исторический максимум: $ 0,2222 $ 0,2222 $ 0,2222 Исторический минимум: $ 0,003003510552180644 $ 0,003003510552180644 $ 0,003003510552180644 Текущая цена: $ 0,003183 $ 0,003183 $ 0,003183 Узнайте больше о цене Qitmeer Network (MEER)

Токеномика Qitmeer Network (MEER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Qitmeer Network (MEER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEER, изучите текущую цену MEER!

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