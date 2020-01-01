Токеномика Qitmeer Network (MEER)

Токеномика Qitmeer Network (MEER)

Откройте для себя ключевую информацию о Qitmeer Network (MEER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Qitmeer Network (MEER)

Qitmeer Network — это общедоступный блокчейн, основанный на консенсусе MeerDAG, целью которого является предоставление комплексных решений для распределенных приложений и организаций. Благодаря консенсусному протоколу MeerDAG и многоуровневой сетевой структуре Layer1+Layer2 Qitmeer Network решает такие проблемы, как размер блока и перегрузка сети, значительно повышая пропускную способность и производительность сети. Он также предлагает стабильный и безопасный уровень ценности и гибкий и масштабируемый уровень приложений, демонстрируя превосходную масштабируемость и совместимость для поддержки широкого спектра сценариев приложений и экосистемных проектов.

Официальный сайт:
https://www.qitmeer.io/
Whitepaper:
https://github.com/Qitmeer/whitepaper/releases
Обозреватель блоков:
https://evm.meerscan.io/

Токеномика и анализ цен Qitmeer Network (MEER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Qitmeer Network (MEER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 210,24M
$ 210,24M$ 210,24M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 669,19K
$ 669,19K$ 669,19K
Исторический максимум:
$ 0,2222
$ 0,2222$ 0,2222
Исторический минимум:
$ 0,003003510552180644
$ 0,003003510552180644$ 0,003003510552180644
Текущая цена:
$ 0,003183
$ 0,003183$ 0,003183

Токеномика Qitmeer Network (MEER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Qitmeer Network (MEER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MEER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MEER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEER, изучите текущую цену MEER!

Как купить MEER

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История цены Qitmeer Network (MEER)

Анализ истории цены MEER помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.