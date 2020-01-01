Токеномика Matr1x (MAX) Откройте для себя ключевую информацию о Matr1x (MAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Matr1x (MAX) Matr1x - это передовая развлекательная платформа, объединяющая игры, искусственный интеллект (ИИ) и киберспорт, построенная на базе инфраструктуры WEB3. Предлагая широкий спектр первоклассных игр Web3, продуктов для эспорта и многое другое, Matr1x стремится совершить революцию в мировой индустрии игр и цифрового контента благодаря внедрению технологий блокчейн и ИИ. Официальный сайт: matr1x.io Whitepaper: https://matr1x.gitbook.io/matr1x-whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xb7109df1a93f8fe2b8162c6207c9b846c1c68090 Купить MAX сейчас!

Токеномика и анализ цен Matr1x (MAX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Matr1x (MAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,21M $ 4,21M $ 4,21M Общее предложение: $ 800,00M $ 800,00M $ 800,00M Оборотное предложение: $ 130,52M $ 130,52M $ 130,52M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,78M $ 25,78M $ 25,78M Исторический максимум: $ 1,3511 $ 1,3511 $ 1,3511 Исторический минимум: $ 0,03129787986386955 $ 0,03129787986386955 $ 0,03129787986386955 Текущая цена: $ 0,03223 $ 0,03223 $ 0,03223 Узнайте больше о цене Matr1x (MAX)

Токеномика Matr1x (MAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Matr1x (MAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAX, изучите текущую цену MAX!

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