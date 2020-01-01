Токеномика Matr1x (MAX)

Токеномика Matr1x (MAX)

Откройте для себя ключевую информацию о Matr1x (MAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Matr1x (MAX)

Matr1x - это передовая развлекательная платформа, объединяющая игры, искусственный интеллект (ИИ) и киберспорт, построенная на базе инфраструктуры WEB3. Предлагая широкий спектр первоклассных игр Web3, продуктов для эспорта и многое другое, Matr1x стремится совершить революцию в мировой индустрии игр и цифрового контента благодаря внедрению технологий блокчейн и ИИ.

Официальный сайт:
matr1x.io
Whitepaper:
https://matr1x.gitbook.io/matr1x-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xb7109df1a93f8fe2b8162c6207c9b846c1c68090

Токеномика и анализ цен Matr1x (MAX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Matr1x (MAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,21M
$ 4,21M$ 4,21M
Общее предложение:
$ 800,00M
$ 800,00M$ 800,00M
Оборотное предложение:
$ 130,52M
$ 130,52M$ 130,52M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 25,78M
$ 25,78M$ 25,78M
Исторический максимум:
$ 1,3511
$ 1,3511$ 1,3511
Исторический минимум:
$ 0,03129787986386955
$ 0,03129787986386955$ 0,03129787986386955
Текущая цена:
$ 0,03223
$ 0,03223$ 0,03223

Токеномика Matr1x (MAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Matr1x (MAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MAX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MAX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAX, изучите текущую цену MAX!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.