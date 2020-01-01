Токеномика Massa (MAS) Откройте для себя ключевую информацию о Massa (MAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Massa (MAS) Massa предлагает истинно децентрализованное решение на основе блокчейна 1 уровня, с автономными смарт-контрактами (могут активироваться при выполнении условий в сети), веб-хостингом в сети, высокой производительностью до 10000 TPS и истинной децентрализацией (коэффициент Накамото > 1000). Мы решаем многие проблемы, которые мы наблюдаем в нынешних блокчейнах, связанные с централизацией, приводящей к взломам, злоупотреблению правом и цензуре. Massa возвращается к истокам концепции Накамото, не идя ни на какие компромиссы, обеспечивая подлинно массовое внедрение Web3 и надежных приложений DeFi, игр и управления. Официальный сайт: https://massa.net/ Обозреватель блоков: https://explorer.massa.net/ Купить MAS сейчас!

Токеномика и анализ цен Massa (MAS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Massa (MAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,199 $ 0,199 $ 0,199 Исторический минимум: $ 0,012912762884759628 $ 0,012912762884759628 $ 0,012912762884759628 Текущая цена: $ 0,01356 $ 0,01356 $ 0,01356 Узнайте больше о цене Massa (MAS)

Токеномика Massa (MAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Massa (MAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAS, изучите текущую цену MAS!

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