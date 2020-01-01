Токеномика MAPO (MAPO) Откройте для себя ключевую информацию о MAPO (MAPO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MAPO (MAPO) Протокол MAP - это протокол Bitcoin уровня 2 обеспечивающий одноранговую (P2P) кроссчейн совместимость. Официальный сайт: https://www.mapprotocol.io/ Whitepaper: https://www.mapprotocol.io/article?id=whitepaper Обозреватель блоков: https://www.maposcan.io Купить MAPO сейчас!

Токеномика и анализ цен MAPO (MAPO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MAPO (MAPO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26.49M $ 26.49M $ 26.49M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 5.87B $ 5.87B $ 5.87B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0.01867 $ 0.01867 $ 0.01867 Исторический минимум: $ 0.003936677633086359 $ 0.003936677633086359 $ 0.003936677633086359 Текущая цена: $ 0.004513 $ 0.004513 $ 0.004513 Узнайте больше о цене MAPO (MAPO)

Токеномика MAPO (MAPO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MAPO (MAPO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAPO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAPO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAPO, изучите текущую цену MAPO!

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