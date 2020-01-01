Токеномика Major (MAJOR) Откройте для себя ключевую информацию о Major (MAJOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Major (MAJOR) Общее предложение: 100000000 MAJOR.Major – это игра «Играй и зарабатывай» в Telegram с уникальной идеей и реализацией, созданная для повышения популярности платформы TON и блокчейна. Официальный сайт: https://major.bot/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1KoxVr_I4QLnTOPciZeVHcYlHVBXbxY-3/view Обозреватель блоков: https://tonviewer.com/EQCuPm01HldiduQ55xaBF_1kaW_WAUy5DHey8suqzU_MAJOR Купить MAJOR сейчас!

Токеномика и анализ цен Major (MAJOR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Major (MAJOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,49M $ 14,49M $ 14,49M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 83,35M $ 83,35M $ 83,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,39M $ 17,39M $ 17,39M Исторический максимум: $ 1,589 $ 1,589 $ 1,589 Исторический минимум: $ 0,09929041572096678 $ 0,09929041572096678 $ 0,09929041572096678 Текущая цена: $ 0,17387 $ 0,17387 $ 0,17387 Узнайте больше о цене Major (MAJOR)

Токеномика Major (MAJOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Major (MAJOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAJOR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAJOR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAJOR, изучите текущую цену MAJOR!

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