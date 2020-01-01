Токеномика Major (MAJOR)

Токеномика Major (MAJOR)

Откройте для себя ключевую информацию о Major (MAJOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Major (MAJOR)

Общее предложение: 100000000 MAJOR.Major – это игра «Играй и зарабатывай» в Telegram с уникальной идеей и реализацией, созданная для повышения популярности платформы TON и блокчейна.

Официальный сайт:
https://major.bot/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1KoxVr_I4QLnTOPciZeVHcYlHVBXbxY-3/view
Обозреватель блоков:
https://tonviewer.com/EQCuPm01HldiduQ55xaBF_1kaW_WAUy5DHey8suqzU_MAJOR

Токеномика и анализ цен Major (MAJOR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Major (MAJOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,49M
$ 14,49M$ 14,49M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 83,35M
$ 83,35M$ 83,35M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,39M
$ 17,39M$ 17,39M
Исторический максимум:
$ 1,589
$ 1,589$ 1,589
Исторический минимум:
$ 0,09929041572096678
$ 0,09929041572096678$ 0,09929041572096678
Текущая цена:
$ 0,17387
$ 0,17387$ 0,17387

Токеномика Major (MAJOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Major (MAJOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MAJOR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MAJOR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAJOR, изучите текущую цену MAJOR!

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История цены Major (MAJOR)

Анализ истории цены MAJOR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.