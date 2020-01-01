Токеномика MAGA (MAGATRUMP) Откройте для себя ключевую информацию о MAGA (MAGATRUMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MAGA (MAGATRUMP) Движение MAGA на блокчейне. Официальный сайт: https://magamemecoin.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/HaP8r3ksG76PhQLTqR8FYBeNiQpejcFbQmiHbg787Ut1 Купить MAGATRUMP сейчас!

Токеномика и анализ цен MAGA (MAGATRUMP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MAGA (MAGATRUMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,49M $ 5,49M $ 5,49M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 44,00M $ 44,00M $ 44,00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 37,422 $ 37,422 $ 37,422 Исторический минимум: $ 0,000089009406098349 $ 0,000089009406098349 $ 0,000089009406098349 Текущая цена: $ 0,1248 $ 0,1248 $ 0,1248 Узнайте больше о цене MAGA (MAGATRUMP)

Токеномика MAGA (MAGATRUMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MAGA (MAGATRUMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAGATRUMP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAGATRUMP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAGATRUMP, изучите текущую цену MAGATRUMP!

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