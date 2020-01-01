Токеномика Lyvely (LVLY) Откройте для себя ключевую информацию о Lyvely (LVLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lyvely (LVLY) Новаторская платформа для монетизации создателей, объединяющая сообщества web2 и web3, создающая будущее SocialFi для массовой аудитории. Официальный сайт: https://get.lyvely.com/token Whitepaper: https://lyvely.gitbook.io/lyvely-whitepaper-v1.0/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/address/0xc734635cd30e882037c3f3de1ebccf9fa9d27d9f Купить LVLY сейчас!

Токеномика и анализ цен Lyvely (LVLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lyvely (LVLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,52M $ 21,52M $ 21,52M Исторический максимум: $ 0,325 $ 0,325 $ 0,325 Исторический минимум: $ 0,01985591591658645 $ 0,01985591591658645 $ 0,01985591591658645 Текущая цена: $ 0,02152 $ 0,02152 $ 0,02152 Узнайте больше о цене Lyvely (LVLY)

Токеномика Lyvely (LVLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lyvely (LVLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LVLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LVLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LVLY, изучите текущую цену LVLY!

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