Токеномика Luna by Virtuals (LUNAI) Откройте для себя ключевую информацию о Luna by Virtuals (LUNAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Luna by Virtuals (LUNAI) LUNAI – это мемкоин. Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/68 Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/9se6kma7LeGcQWyRBNcYzyxZPE3r9t9qWZ8SnjnN3jJ7 Купить LUNAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Luna by Virtuals (LUNAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Luna by Virtuals (LUNAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,84M $ 16,84M $ 16,84M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,84M $ 16,84M $ 16,84M Исторический максимум: $ 0,28014 $ 0,28014 $ 0,28014 Исторический минимум: $ 0,000061496208216134 $ 0,000061496208216134 $ 0,000061496208216134 Текущая цена: $ 0,016838 $ 0,016838 $ 0,016838 Узнайте больше о цене Luna by Virtuals (LUNAI)

Токеномика Luna by Virtuals (LUNAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Luna by Virtuals (LUNAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUNAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUNAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUNAI, изучите текущую цену LUNAI!

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