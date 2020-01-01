Токеномика Lumia (LUMIA)

Токеномика Lumia (LUMIA)

Откройте для себя ключевую информацию о Lumia (LUMIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Lumia (LUMIA)

Lumia – это первый блокчейн нового поколения, который обеспечивает комплексное решение на протяжении всего жизненного цикла RWA, начиная с токенизации активов, агрегации ликвидности и заканчивая подключением к миллионам трейдеров в DeFi.

Официальный сайт:
https://lumia.org/
Whitepaper:
https://docs.lumia.org/
Обозреватель блоков:
https://explorer.lumia.org/

Токеномика и анализ цен Lumia (LUMIA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lumia (LUMIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 27,24M
$ 27,24M$ 27,24M
Общее предложение:
$ 238,89M
$ 238,89M$ 238,89M
Оборотное предложение:
$ 118,85M
$ 118,85M$ 118,85M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 54,75M
$ 54,75M$ 54,75M
Исторический максимум:
$ 4,03
$ 4,03$ 4,03
Исторический минимум:
$ 0,1949649620411284
$ 0,1949649620411284$ 0,1949649620411284
Текущая цена:
$ 0,2292
$ 0,2292$ 0,2292

Токеномика Lumia (LUMIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lumia (LUMIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LUMIA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LUMIA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUMIA, изучите текущую цену LUMIA!

Как купить LUMIA

Заинтересованы в добавлении Lumia (LUMIA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LUMIA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Lumia (LUMIA)

Анализ истории цены LUMIA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LUMIA

Хотите узнать, куда может двигаться LUMIA? Наша страница прогноза цены LUMIA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.