Токеномика Lumia (LUMIA) Откройте для себя ключевую информацию о Lumia (LUMIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lumia (LUMIA) Lumia – это первый блокчейн нового поколения, который обеспечивает комплексное решение на протяжении всего жизненного цикла RWA, начиная с токенизации активов, агрегации ликвидности и заканчивая подключением к миллионам трейдеров в DeFi. Официальный сайт: https://lumia.org/ Whitepaper: https://docs.lumia.org/ Обозреватель блоков: https://explorer.lumia.org/ Купить LUMIA сейчас!

Токеномика и анализ цен Lumia (LUMIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lumia (LUMIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,24M $ 27,24M $ 27,24M Общее предложение: $ 238,89M $ 238,89M $ 238,89M Оборотное предложение: $ 118,85M $ 118,85M $ 118,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 54,75M $ 54,75M $ 54,75M Исторический максимум: $ 4,03 $ 4,03 $ 4,03 Исторический минимум: $ 0,1949649620411284 $ 0,1949649620411284 $ 0,1949649620411284 Текущая цена: $ 0,2292 $ 0,2292 $ 0,2292 Узнайте больше о цене Lumia (LUMIA)

Токеномика Lumia (LUMIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lumia (LUMIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUMIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUMIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUMIA, изучите текущую цену LUMIA!

Как купить LUMIA Заинтересованы в добавлении Lumia (LUMIA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LUMIA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LUMIA на MEXC прямо сейчас!

История цены Lumia (LUMIA) Анализ истории цены LUMIA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LUMIA прямо сейчас!

Прогноз цены LUMIA Хотите узнать, куда может двигаться LUMIA? Наша страница прогноза цены LUMIA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LUMIA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!