Токеномика Leeds United FC (LUFC)

Токеномика Leeds United FC (LUFC)

Откройте для себя ключевую информацию о Leeds United FC (LUFC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Leeds United FC (LUFC)

Один Fan Token $LUFC — это все, что вам нужно, чтобы получить доступ ко всем возможностям взаимодействия и участия, доступным для болельщиков Leeds United. Fan Token $LUFC нельзя потратить, и они никогда не закончатся. Каждый раз, когда вы используете свой фан-токен $LUFC для взаимодействия с Leeds United, вы будете зарабатывать призовые баллы XP, которые позволят вам приблизиться к разблокировке наград, которые могут включать в себя клубные товары, а также цифровые и реальные впечатления, связанные с клубом.

Официальный сайт:
https://www.socios.com/fan-tokens/
Обозреватель блоков:
https://chiliscan.com/token/0xF67A8a4299f7EBF0c58DbFb38941D0867f300C30

Токеномика и анализ цен Leeds United FC (LUFC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Leeds United FC (LUFC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 88,48K
$ 88,48K$ 88,48K
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 3,02M
$ 3,02M$ 3,02M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 293,40K
$ 293,40K$ 293,40K
Исторический максимум:
$ 1,969
$ 1,969$ 1,969
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,02934
$ 0,02934$ 0,02934

Токеномика Leeds United FC (LUFC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Leeds United FC (LUFC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LUFC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LUFC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUFC, изучите текущую цену LUFC!

Как купить LUFC

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История цены Leeds United FC (LUFC)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.