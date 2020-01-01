Токеномика Leeds United FC (LUFC) Откройте для себя ключевую информацию о Leeds United FC (LUFC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Leeds United FC (LUFC) Один Fan Token $LUFC — это все, что вам нужно, чтобы получить доступ ко всем возможностям взаимодействия и участия, доступным для болельщиков Leeds United. Fan Token $LUFC нельзя потратить, и они никогда не закончатся. Каждый раз, когда вы используете свой фан-токен $LUFC для взаимодействия с Leeds United, вы будете зарабатывать призовые баллы XP, которые позволят вам приблизиться к разблокировке наград, которые могут включать в себя клубные товары, а также цифровые и реальные впечатления, связанные с клубом. Официальный сайт: https://www.socios.com/fan-tokens/ Обозреватель блоков: https://chiliscan.com/token/0xF67A8a4299f7EBF0c58DbFb38941D0867f300C30 Купить LUFC сейчас!

Токеномика и анализ цен Leeds United FC (LUFC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Leeds United FC (LUFC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 88,48K $ 88,48K $ 88,48K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 3,02M $ 3,02M $ 3,02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 293,40K $ 293,40K $ 293,40K Исторический максимум: $ 1,969 $ 1,969 $ 1,969 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,02934 $ 0,02934 $ 0,02934 Узнайте больше о цене Leeds United FC (LUFC)

Токеномика Leeds United FC (LUFC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Leeds United FC (LUFC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUFC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUFC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUFC, изучите текущую цену LUFC!

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