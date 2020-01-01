Токеномика Luxury Travel Token (LTT)

Токеномика Luxury Travel Token (LTT)

Откройте для себя ключевую информацию о Luxury Travel Token (LTT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Luxury Travel Token (LTT)

Luxury Travel Token – это токен-проект, поддерживающий новый инновационный бренд роскошных путешествий. Он предлагает новый и революционный опыт роскошных путешествий из Японии по всему миру. Это захватывающий проект, который вовлекает людей по всему миру в качестве участников и сторонников.

Официальный сайт:
https://lt-t.io/
Whitepaper:
https://www.dropbox.com/scl/fi/hj1c0ihd01nym8kevrin7/LTT-WP-Final-EN.pdf?rlkey=p0vm8l7mt1p33tdhy0gx6zs96&e=1&st=hnr3k3yq&dl=0
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x3F91Ad19AF450B44cf5176b4dE719d77CB19EEc7

Токеномика и анализ цен Luxury Travel Token (LTT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Luxury Travel Token (LTT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 311,97M
$ 311,97M$ 311,97M
Исторический максимум:
$ 0,193562
$ 0,193562$ 0,193562
Исторический минимум:
$ 0,001171326666446022
$ 0,001171326666446022$ 0,001171326666446022
Текущая цена:
$ 0,0031197
$ 0,0031197$ 0,0031197

Токеномика Luxury Travel Token (LTT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Luxury Travel Token (LTT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LTT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LTT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LTT, изучите текущую цену LTT!

Как купить LTT

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История цены Luxury Travel Token (LTT)

Анализ истории цены LTT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LTT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.