Токеномика Luxury Travel Token (LTT) Откройте для себя ключевую информацию о Luxury Travel Token (LTT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Luxury Travel Token (LTT) Luxury Travel Token – это токен-проект, поддерживающий новый инновационный бренд роскошных путешествий. Он предлагает новый и революционный опыт роскошных путешествий из Японии по всему миру. Это захватывающий проект, который вовлекает людей по всему миру в качестве участников и сторонников. Официальный сайт: https://lt-t.io/ Whitepaper: https://www.dropbox.com/scl/fi/hj1c0ihd01nym8kevrin7/LTT-WP-Final-EN.pdf?rlkey=p0vm8l7mt1p33tdhy0gx6zs96&e=1&st=hnr3k3yq&dl=0 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3F91Ad19AF450B44cf5176b4dE719d77CB19EEc7 Купить LTT сейчас!

Токеномика и анализ цен Luxury Travel Token (LTT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Luxury Travel Token (LTT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 311,97M $ 311,97M $ 311,97M Исторический максимум: $ 0,193562 $ 0,193562 $ 0,193562 Исторический минимум: $ 0,001171326666446022 $ 0,001171326666446022 $ 0,001171326666446022 Текущая цена: $ 0,0031197 $ 0,0031197 $ 0,0031197 Узнайте больше о цене Luxury Travel Token (LTT)

Токеномика Luxury Travel Token (LTT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Luxury Travel Token (LTT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LTT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LTT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LTT, изучите текущую цену LTT!

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