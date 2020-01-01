Токеномика LSD (LSD) Откройте для себя ключевую информацию о LSD (LSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LSD (LSD) Liquidswap, AMM №1 в Move на базе Pontem Network, доминирует в Aptos с наибольшей долей рынка по объему торгов и количеству пользователей. Разработанный Pontem и поддерживаемый ведущими венчурными фондами, включая Lightspeed, Faction и Pantera, Liquidswap использует уникальный язык Move, чтобы обеспечить лучшую в своем классе производительность и скорость для одноранговой торговли цифровыми активами. Официальный сайт: https://liquidswap.com Whitepaper: https://docs.liquidswap.com/protocol-overview Обозреватель блоков: https://explorer.aptoslabs.com/account/0x53a30a6e5936c0a4c5140daed34de39d17ca7fcae08f947c02e979cef98a3719?network=mainnet Купить LSD сейчас!

Токеномика и анализ цен LSD (LSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LSD (LSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,75 $ 1,75 $ 1,75 Исторический минимум: $ 0,222176381978737 $ 0,222176381978737 $ 0,222176381978737 Текущая цена: $ 0,2499 $ 0,2499 $ 0,2499 Узнайте больше о цене LSD (LSD)

Токеномика LSD (LSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LSD (LSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LSD, изучите текущую цену LSD!

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