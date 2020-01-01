Токеномика Laqira Protocol (LQR) Откройте для себя ключевую информацию о Laqira Protocol (LQR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Laqira Protocol (LQR) Laqira Protocol – это DeFi хаб с инновационными продуктами, включая LaqiraPay, LaqiDex и TaBit. Официальный сайт: https://laqira.io Whitepaper: https://laqira.io/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xc4a1e7106d08b7ff947254b6d75cf2b877d55daf Купить LQR сейчас!

Токеномика и анализ цен Laqira Protocol (LQR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Laqira Protocol (LQR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,38M $ 4,38M $ 4,38M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 81,62M $ 81,62M $ 81,62M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,4117 $ 0,4117 $ 0,4117 Исторический минимум: $ 0,003177412953362381 $ 0,003177412953362381 $ 0,003177412953362381 Текущая цена: $ 0,05361 $ 0,05361 $ 0,05361 Узнайте больше о цене Laqira Protocol (LQR)

Токеномика Laqira Protocol (LQR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Laqira Protocol (LQR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LQR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LQR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LQR, изучите текущую цену LQR!

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