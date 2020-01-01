Токеномика LooksRare (LOOKS) Откройте для себя ключевую информацию о LooksRare (LOOKS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LooksRare (LOOKS) LooksRare is the community-first NFT marketplace with rewards for participating. Официальный сайт: https://looksrare.org/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf4d2888d29D722226FafA5d9B24F9164c092421E Купить LOOKS сейчас!

Токеномика и анализ цен LooksRare (LOOKS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LooksRare (LOOKS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,98M $ 11,98M $ 11,98M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,98M $ 11,98M $ 11,98M Исторический максимум: $ 7,092 $ 7,092 $ 7,092 Исторический минимум: $ 0,008192741667220475 $ 0,008192741667220475 $ 0,008192741667220475 Текущая цена: $ 0,011977 $ 0,011977 $ 0,011977 Узнайте больше о цене LooksRare (LOOKS)

Токеномика LooksRare (LOOKS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LooksRare (LOOKS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOOKS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOOKS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOOKS, изучите текущую цену LOOKS!

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