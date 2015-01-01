Токеномика Liberland (LLD) Откройте для себя ключевую информацию о Liberland (LLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Liberland (LLD) Блокчейн Liberland управляет Liberland, самым свободным государством в мире, основанным в 2015 году на ничьей земле в Восточной Европе. Он предоставляет все электронные государственные услуги через блокчейн Liberland, причем услуги уже доступны. Блокчейн Liberland управляется держателями его нативных токенов – Liberland Dollar (LLD) и Liberland Merit (LLM). Официальный сайт: https://liberland.org/blockchain Whitepaper: https://liberland-1.gitbook.io/wiki/v/public-documents/blockchain Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/GwKKPsJdY5oWMJ8RReWLcvb82KzW6FKy2bKoYW7kHr16 Купить LLD сейчас!

Токеномика и анализ цен Liberland (LLD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Liberland (LLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 20 $ 20 $ 20 Исторический минимум: $ 0,7921546358435271 $ 0,7921546358435271 $ 0,7921546358435271 Текущая цена: $ 1,828 $ 1,828 $ 1,828 Узнайте больше о цене Liberland (LLD)

Токеномика Liberland (LLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Liberland (LLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LLD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LLD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LLD, изучите текущую цену LLD!

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