Токеномика Laika AI (LKI) Откройте для себя ключевую информацию о Laika AI (LKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Laika AI (LKI) Laika AI разрабатывает слой данных ончейн для искусственного интеллекта и предлагает передовые решения в области ИИ, обеспечивая пользователям более глубокое понимание, повышенную безопасность и превосходный анализ рынка в быстро развивающемся мире цифровых активов. Официальный сайт: https://app.laikalabs.ai/ Whitepaper: https://laika-ai.gitbook.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x1865dc79a9e4b5751531099057d7ee801033d268 Купить LKI сейчас!

Токеномика и анализ цен Laika AI (LKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Laika AI (LKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 428,23M $ 428,23M $ 428,23M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,80M $ 2,80M $ 2,80M Исторический максимум: $ 0,0448 $ 0,0448 $ 0,0448 Исторический минимум: $ 0,002001475228397724 $ 0,002001475228397724 $ 0,002001475228397724 Текущая цена: $ 0,002804 $ 0,002804 $ 0,002804 Узнайте больше о цене Laika AI (LKI)

Токеномика Laika AI (LKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Laika AI (LKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LKI, изучите текущую цену LKI!

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