Токеномика Lista DAO (LISTA) Откройте для себя ключевую информацию о Lista DAO (LISTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lista DAO (LISTA) Упрощение работы с DeFi - безопасные, простые и не требующие разрешения решения LSDfi и CDP. Официальный сайт: https://lista.org/ Whitepaper: https://docs.bsc.lista.org/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xFceB31A79F71AC9CBDCF853519c1b12D379EdC46 Купить LISTA сейчас!

Токеномика и анализ цен Lista DAO (LISTA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lista DAO (LISTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 50,05M $ 50,05M $ 50,05M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 214,43M $ 214,43M $ 214,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 233,40M $ 233,40M $ 233,40M Исторический максимум: $ 0,85468 $ 0,85468 $ 0,85468 Исторический минимум: $ 0,11227200049845892 $ 0,11227200049845892 $ 0,11227200049845892 Текущая цена: $ 0,2334 $ 0,2334 $ 0,2334 Узнайте больше о цене Lista DAO (LISTA)

Токеномика Lista DAO (LISTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lista DAO (LISTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LISTA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LISTA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LISTA, изучите текущую цену LISTA!

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