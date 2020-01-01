Токеномика Lista DAO (LISTA)

Токеномика Lista DAO (LISTA)

Откройте для себя ключевую информацию о Lista DAO (LISTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Lista DAO (LISTA)

Упрощение работы с DeFi - безопасные, простые и не требующие разрешения решения LSDfi и CDP.

Официальный сайт:
https://lista.org/
Whitepaper:
https://docs.bsc.lista.org/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xFceB31A79F71AC9CBDCF853519c1b12D379EdC46

Токеномика и анализ цен Lista DAO (LISTA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lista DAO (LISTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 50,05M
$ 50,05M$ 50,05M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 214,43M
$ 214,43M$ 214,43M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 233,40M
$ 233,40M$ 233,40M
Исторический максимум:
$ 0,85468
$ 0,85468$ 0,85468
Исторический минимум:
$ 0,11227200049845892
$ 0,11227200049845892$ 0,11227200049845892
Текущая цена:
$ 0,2334
$ 0,2334$ 0,2334

Токеномика Lista DAO (LISTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lista DAO (LISTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LISTA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LISTA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LISTA, изучите текущую цену LISTA!

Как купить LISTA

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История цены Lista DAO (LISTA)

Анализ истории цены LISTA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LISTA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.