Токеномика Lingo (LINGO)

Токеномика Lingo (LINGO)

Откройте для себя ключевую информацию о Lingo (LINGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Lingo (LINGO)

Токены LINGO позволяют пользователям совершать стейкинг или проходить квесты, чтобы получать реальные вознаграждения от 3 000+ брендов в 80 странах, включая Nike, Spotify и Starbucks. Модель вознаграждений опирается на денежные потоки RWA, что обеспечивает устойчивость на медвежьих и бычьих рынках. Дополнительные варианты использования включают программы лояльности, эксклюзивные привилегии для участников, а также геймифицированные вознаграждения и опыт.

Официальный сайт:
https://lingocoin.io/
Whitepaper:
https://bento.me/lingo
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/GWZGj6AM4pkWxQW6bifE6JChSRf2hEQFWFkYC4REaL7H

Токеномика и анализ цен Lingo (LINGO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lingo (LINGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,15M
$ 8,15M$ 8,15M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 206,34M
$ 206,34M$ 206,34M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 39,49M
$ 39,49M$ 39,49M
Исторический максимум:
$ 0,7568
$ 0,7568$ 0,7568
Исторический минимум:
$ 0,037781886127481464
$ 0,037781886127481464$ 0,037781886127481464
Текущая цена:
$ 0,03949
$ 0,03949$ 0,03949

Токеномика Lingo (LINGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lingo (LINGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LINGO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LINGO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LINGO, изучите текущую цену LINGO!

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История цены Lingo (LINGO)

Анализ истории цены LINGO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.