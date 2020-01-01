Токеномика Lingo (LINGO) Откройте для себя ключевую информацию о Lingo (LINGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lingo (LINGO) Токены LINGO позволяют пользователям совершать стейкинг или проходить квесты, чтобы получать реальные вознаграждения от 3 000+ брендов в 80 странах, включая Nike, Spotify и Starbucks. Модель вознаграждений опирается на денежные потоки RWA, что обеспечивает устойчивость на медвежьих и бычьих рынках. Дополнительные варианты использования включают программы лояльности, эксклюзивные привилегии для участников, а также геймифицированные вознаграждения и опыт. Официальный сайт: https://lingocoin.io/ Whitepaper: https://bento.me/lingo Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/GWZGj6AM4pkWxQW6bifE6JChSRf2hEQFWFkYC4REaL7H Купить LINGO сейчас!

Токеномика и анализ цен Lingo (LINGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lingo (LINGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,15M $ 8,15M $ 8,15M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 206,34M $ 206,34M $ 206,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 39,49M $ 39,49M $ 39,49M Исторический максимум: $ 0,7568 $ 0,7568 $ 0,7568 Исторический минимум: $ 0,037781886127481464 $ 0,037781886127481464 $ 0,037781886127481464 Текущая цена: $ 0,03949 $ 0,03949 $ 0,03949 Узнайте больше о цене Lingo (LINGO)

Токеномика Lingo (LINGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lingo (LINGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LINGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LINGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LINGO, изучите текущую цену LINGO!

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