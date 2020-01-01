Токеномика Love Earn Enjoy (LEE)

Токеномика Love Earn Enjoy (LEE)

Откройте для себя ключевую информацию о Love Earn Enjoy (LEE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Love Earn Enjoy (LEE)

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https://cheelee.io/
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https://cheelee.io/pdf/WP_eng.pdf?v=1682408299963
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xE37DbF20A4fFf3B88233e456355dc49B76B6fe19

Токеномика и анализ цен Love Earn Enjoy (LEE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Love Earn Enjoy (LEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 7,00B
$ 7,00B$ 7,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,07B
$ 16,07B$ 16,07B
Исторический максимум:
$ 4,999
$ 4,999$ 4,999
Исторический минимум:
$ 0,6890666926565885
$ 0,6890666926565885$ 0,6890666926565885
Текущая цена:
$ 2,295
$ 2,295$ 2,295

Токеномика Love Earn Enjoy (LEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Love Earn Enjoy (LEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LEE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LEE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LEE, изучите текущую цену LEE!

Как купить LEE

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История цены Love Earn Enjoy (LEE)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.