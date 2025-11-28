Токеномика LightningBitcoin (LBTC1)

Откройте для себя ключевую информацию о LightningBitcoin (LBTC1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:07:01 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен LightningBitcoin (LBTC1)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LightningBitcoin (LBTC1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00
Общее предложение:
$ 7,47M
$ 7,47M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 347,99K
$ 347,99K
Исторический максимум:
$ 7,4
$ 7,4
Исторический минимум:
$ 0,05135513457072038
$ 0,05135513457072038
Текущая цена:
$ 0,04661
$ 0,04661

Информация о LightningBitcoin (LBTC1)

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

Официальный сайт:
http://lbtc.io/
Whitepaper:
http://lbtc.io/web/viewer.html
Обозреватель блоков:
http://explorer.lbtc.io

Токеномика LightningBitcoin (LBTC1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LightningBitcoin (LBTC1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LBTC1, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LBTC1.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LBTC1, изучите текущую цену LBTC1!

