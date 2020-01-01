Токеномика LBRY Credits (LBC) Откройте для себя ключевую информацию о LBRY Credits (LBC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LBRY Credits (LBC) LBRY делает с публикациями то же, что Биткойн сделал с деньгами! Присоединяйтесь к лучшим авторам и более чем 10 000 000 человек на LBRY, открытая, бесплатная и справедливая сеть для цифрового контента. Официальный сайт: https://lbry.com/ Whitepaper: https://lbry.tech Обозреватель блоков: https://explorer.lbry.com Купить LBC сейчас!

Токеномика и анализ цен LBRY Credits (LBC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LBRY Credits (LBC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 806,02K $ 806,02K $ 806,02K Общее предложение: $ 1,08B $ 1,08B $ 1,08B Оборотное предложение: $ 654,24M $ 654,24M $ 654,24M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,33M $ 1,33M $ 1,33M Исторический максимум: $ 0,79 $ 0,79 $ 0,79 Исторический минимум: $ 0,000661263114846245 $ 0,000661263114846245 $ 0,000661263114846245 Текущая цена: $ 0,001232 $ 0,001232 $ 0,001232 Узнайте больше о цене LBRY Credits (LBC)

Токеномика LBRY Credits (LBC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LBRY Credits (LBC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LBC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LBC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LBC, изучите текущую цену LBC!

Как купить LBC Заинтересованы в добавлении LBRY Credits (LBC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LBC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LBC на MEXC прямо сейчас!

История цены LBRY Credits (LBC) Анализ истории цены LBC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LBC прямо сейчас!

Прогноз цены LBC Хотите узнать, куда может двигаться LBC? Наша страница прогноза цены LBC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LBC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!