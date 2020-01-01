Токеномика Love Bit (LB) Откройте для себя ключевую информацию о Love Bit (LB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Love Bit (LB) LoveBit - это мемкоин, созданный для активизации экосистемы блокчейна и ESG (Экология, социальная сфера, управление). Официальный сайт: https://www.lovebit.org Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x8613d52D74a48883A51bAdF8b25ab066714087Da Купить LB сейчас!

Токеномика и анализ цен Love Bit (LB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Love Bit (LB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 210,00T $ 210,00T $ 210,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 170,31M $ 170,31M $ 170,31M Исторический максимум: $ 0,0001 $ 0,0001 $ 0,0001 Исторический минимум: $ 0,000000215404472948 $ 0,000000215404472948 $ 0,000000215404472948 Текущая цена: $ 0,000000811 $ 0,000000811 $ 0,000000811 Узнайте больше о цене Love Bit (LB)

Токеномика Love Bit (LB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Love Bit (LB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LB, изучите текущую цену LB!

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