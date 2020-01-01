Токеномика S.S. Lazio Fan Token (LAZIO)

Токеномика S.S. Lazio Fan Token (LAZIO)

Откройте для себя ключевую информацию о S.S. Lazio Fan Token (LAZIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о S.S. Lazio Fan Token (LAZIO)

Токен болельщика «Lazio» — это служебный токен стандарта BEP-20, разработанный для того, чтобы революционизировать опыт болельщиков для всех сторонников «С.С. Лацио». Токен позволяет болельщикам SS Lazio участвовать в опросах командного голосования, охотиться за цифровыми предметами коллекционирования, покупать NFT и пользоваться функциями геймификации, которые связаны с наградами фанатов или отличными впечатлениями.

Официальный сайт:
https://www.sslazio.it/en
Whitepaper:
https://research.binance.com/en/projects/lazio
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x77d547256a2cd95f32f67ae0313e450ac200648d

Токеномика и анализ цен S.S. Lazio Fan Token (LAZIO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене S.S. Lazio Fan Token (LAZIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,81M
$ 8,81M$ 8,81M
Общее предложение:
$ 40,00M
$ 40,00M$ 40,00M
Оборотное предложение:
$ 11,92M
$ 11,92M$ 11,92M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 29,54M
$ 29,54M$ 29,54M
Исторический максимум:
$ 9,773
$ 9,773$ 9,773
Исторический минимум:
$ 0,697246407754394
$ 0,697246407754394$ 0,697246407754394
Текущая цена:
$ 0,7386
$ 0,7386$ 0,7386

Токеномика S.S. Lazio Fan Token (LAZIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LAZIO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LAZIO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAZIO, изучите текущую цену LAZIO!

Как купить LAZIO

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История цены S.S. Lazio Fan Token (LAZIO)

Анализ истории цены LAZIO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LAZIO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.