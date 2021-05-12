Токеномика PlatON (LAT) Откройте для себя ключевую информацию о PlatON (LAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PlatON (LAT) PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs. Официальный сайт: https://platon.network/ Whitepaper: https://platon.network/pdf/en/PlatON_A_High-Efficiency_Trustless_Computing_Network_Whitepaper_EN.pdf Обозреватель блоков: https://scan.platon.network/ Купить LAT сейчас!

Токеномика и анализ цен PlatON (LAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PlatON (LAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,39M $ 23,39M $ 23,39M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 6,61B $ 6,61B $ 6,61B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 4,5 $ 4,5 $ 4,5 Исторический минимум: $ 0,000119769693151375 $ 0,000119769693151375 $ 0,000119769693151375 Текущая цена: $ 0,003537 $ 0,003537 $ 0,003537 Узнайте больше о цене PlatON (LAT)

Токеномика PlatON (LAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PlatON (LAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAT, изучите текущую цену LAT!

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