Токеномика PlatON (LAT)

Токеномика PlatON (LAT)

Откройте для себя ключевую информацию о PlatON (LAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PlatON (LAT)

PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs.

Официальный сайт:
https://platon.network/
Whitepaper:
https://platon.network/pdf/en/PlatON_A_High-Efficiency_Trustless_Computing_Network_Whitepaper_EN.pdf
Обозреватель блоков:
https://scan.platon.network/

Токеномика и анализ цен PlatON (LAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PlatON (LAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 23,39M
$ 23,39M$ 23,39M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 6,61B
$ 6,61B$ 6,61B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 4,5
$ 4,5$ 4,5
Исторический минимум:
$ 0,000119769693151375
$ 0,000119769693151375$ 0,000119769693151375
Текущая цена:
$ 0,003537
$ 0,003537$ 0,003537

Токеномика PlatON (LAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PlatON (LAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAT, изучите текущую цену LAT!

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История цены PlatON (LAT)

Анализ истории цены LAT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.