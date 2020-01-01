Токеномика Kamino (KMNO) Откройте для себя ключевую информацию о Kamino (KMNO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kamino (KMNO) Kamino - это первый в своем роде протокол DeFi, который объединяет кредитование, ликвидность и кредитное плечо в единый, безопасный набор продуктов DeFi. Официальный сайт: https://app.kamino.finance/ Whitepaper: https://docs.kamino.finance/kamino-lend-litepaper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/KMNo3nJsBXfcpJTVhZcXLW7RmTwTt4GVFE7suUBo9sS Купить KMNO сейчас!

Токеномика и анализ цен Kamino (KMNO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kamino (KMNO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 129,77M $ 129,77M $ 129,77M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 2,20B $ 2,20B $ 2,20B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 589,30M $ 589,30M $ 589,30M Исторический максимум: $ 0,24913 $ 0,24913 $ 0,24913 Исторический минимум: $ 0,019443669036248168 $ 0,019443669036248168 $ 0,019443669036248168 Текущая цена: $ 0,05893 $ 0,05893 $ 0,05893 Узнайте больше о цене Kamino (KMNO)

Токеномика Kamino (KMNO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kamino (KMNO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KMNO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KMNO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KMNO, изучите текущую цену KMNO!

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