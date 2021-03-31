Токеномика Illuvium (ILV) Откройте для себя ключевую информацию о Illuvium (ILV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Illuvium (ILV) Illuvium - это децентрализованная коллекционная игра с NFT и автобоем, построенная на базе сети Ethereum. Благодаря интеграции с гипермасштабируемым решением второго уровня immutable-X игроки Illuvium получают доступ к нулевым газовым комиссиям за майнинг и обмен активов, а также к сверхсекундному времени проведения транзакций, при этом хранилище поддерживается пользователем. Официальный сайт: https://illuvium.io/ Whitepaper: https://docs.illuvium.io/illuvium-whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e Купить ILV сейчас!

Токеномика и анализ цен Illuvium (ILV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Illuvium (ILV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 60,63M $ 60,63M $ 60,63M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 5,90M $ 5,90M $ 5,90M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1 924,017 $ 1 924,017 $ 1 924,017 Исторический минимум: $ 9,1222981250739 $ 9,1222981250739 $ 9,1222981250739 Текущая цена: $ 10,27 $ 10,27 $ 10,27 Узнайте больше о цене Illuvium (ILV)

Токеномика Illuvium (ILV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Illuvium (ILV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ILV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ILV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ILV, изучите текущую цену ILV!

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