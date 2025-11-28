Что такое IKA

Токеномика и анализ цен Ika (IKA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ika (IKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 97,79M $ 97,79M $ 97,79M Исторический максимум: $ 0,42999 $ 0,42999 $ 0,42999 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,009779 $ 0,009779 $ 0,009779 Узнайте больше о цене Ika (IKA) Купить IKA сейчас!

Информация о Ika (IKA) Ika – самая быстрая параллельная сеть MPC, координируемая на Sui. Ika – самая быстрая параллельная сеть MPC, координируемая на Sui. Официальный сайт: https://ika.xyz/ Whitepaper: https://ika.xyz/research/ika-whitepaper Обозреватель блоков: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x7262fb2f7a3a14c888c438a3cd9b912469a58cf60f367352c46584262e8299aa::ika::IKA

Токеномика Ika (IKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ika (IKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IKA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IKA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IKA, изучите текущую цену IKA!

Как купить IKA Заинтересованы в добавлении Ika (IKA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки IKA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить IKA на MEXC прямо сейчас! История цены Ika (IKA) Анализ истории цены IKA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены IKA прямо сейчас! Прогноз цены IKA Хотите узнать, куда может двигаться IKA? Наша страница прогноза цены IKA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена IKA прямо сейчас!

