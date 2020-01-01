Токеномика HTX DAO (HTX) Откройте для себя ключевую информацию о HTX DAO (HTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HTX DAO (HTX) HTX DAO — это открытая и прозрачная децентрализованная автономная организация. Все пользователи, разработчики, дизайнеры и держатели HTX могут участвовать в управлении для создания экосистемы DeFi и стимулировать постоянное развитие HTX DAO, обеспечивая преимущества, которыми пользуются все участники экосистемы. Официальный сайт: https://www.htxdao.com Whitepaper: https://htxdao.gitbook.io/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://tronscan.org/#/token20/TUPM7K8REVzD2UdV4R5fe5M8XbnR2DdoJ6 Купить HTX сейчас!

Токеномика и анализ цен HTX DAO (HTX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HTX DAO (HTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 999,99T $ 999,99T $ 999,99T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,63B $ 1,63B $ 1,63B Исторический максимум: $ 0,000003931 $ 0,000003931 $ 0,000003931 Исторический минимум: $ 0,000000802556452034 $ 0,000000802556452034 $ 0,000000802556452034 Текущая цена: $ 0,000001631 $ 0,000001631 $ 0,000001631 Узнайте больше о цене HTX DAO (HTX)

Токеномика HTX DAO (HTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HTX DAO (HTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HTX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HTX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HTX, изучите текущую цену HTX!

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