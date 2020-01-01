Токеномика Hivemapper (HONEY)

Токеномика Hivemapper (HONEY)

Откройте для себя ключевую информацию о Hivemapper (HONEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hivemapper (HONEY)

Hivemapper – это децентрализованная картографическая сеть, работающая на основе глобального сообщества участников, которые используют камеры наблюдения для съемки улиц. Наша цель – создать свежую, актуальную и доступную карту мира, используя вклад обычных водителей и передовые технологии искусственного интеллекта. В отличие от традиционных карт, наш подход позволяет нам поддерживать актуальность картографических данных для широкого круга пользователей и индустрий.

Официальный сайт:
https://hivemapper.com/
Whitepaper:
https://docs.hivemapper.com/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/4vMsoUT2BWatFweudnQM1xedRLfJgJ7hswhcpz4xgBTy

Токеномика и анализ цен Hivemapper (HONEY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hivemapper (HONEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 86,93M
$ 86,93M$ 86,93M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 4,45B
$ 4,45B$ 4,45B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 195,20M
$ 195,20M$ 195,20M
Исторический максимум:
$ 0,14067
$ 0,14067$ 0,14067
Исторический минимум:
$ 0,008499727928779937
$ 0,008499727928779937$ 0,008499727928779937
Текущая цена:
$ 0,01952
$ 0,01952$ 0,01952

Токеномика Hivemapper (HONEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hivemapper (HONEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HONEY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HONEY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HONEY, изучите текущую цену HONEY!

Как купить HONEY

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История цены Hivemapper (HONEY)

Анализ истории цены HONEY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.