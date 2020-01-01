Токеномика Hivemapper (HONEY) Откройте для себя ключевую информацию о Hivemapper (HONEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hivemapper (HONEY) Hivemapper – это децентрализованная картографическая сеть, работающая на основе глобального сообщества участников, которые используют камеры наблюдения для съемки улиц. Наша цель – создать свежую, актуальную и доступную карту мира, используя вклад обычных водителей и передовые технологии искусственного интеллекта. В отличие от традиционных карт, наш подход позволяет нам поддерживать актуальность картографических данных для широкого круга пользователей и индустрий. Официальный сайт: https://hivemapper.com/ Whitepaper: https://docs.hivemapper.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/4vMsoUT2BWatFweudnQM1xedRLfJgJ7hswhcpz4xgBTy Купить HONEY сейчас!

Токеномика и анализ цен Hivemapper (HONEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hivemapper (HONEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 86,93M $ 86,93M $ 86,93M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 4,45B $ 4,45B $ 4,45B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 195,20M $ 195,20M $ 195,20M Исторический максимум: $ 0,14067 $ 0,14067 $ 0,14067 Исторический минимум: $ 0,008499727928779937 $ 0,008499727928779937 $ 0,008499727928779937 Текущая цена: $ 0,01952 $ 0,01952 $ 0,01952 Узнайте больше о цене Hivemapper (HONEY)

Токеномика Hivemapper (HONEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hivemapper (HONEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HONEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HONEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HONEY, изучите текущую цену HONEY!

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