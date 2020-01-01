Токеномика Holdstation (HOLDSTATION)
Информация о Holdstation (HOLDSTATION)
Holdstation – это платформа «продукт под сообщество», созданная для бесшовной торговли и управления активами. Благодаря A(i)gentFi, стартовой площадке для агентов искусственного интеллекта на zkSync и Berachain, пользователи могут совместно владеть и внедрять агентов, приносящих доход. Являясь ведущим вечным DEX на zkSync, Holdstation интегрирует абстракцию аккаунта со своим кошельком, DeFutures и стартовой площадкой zkStarter для интуитивно понятного опыта работы с DeFi. Он поддерживает взаимодействие с dApp, своп токенов и фьючерсы с кредитным плечом до 500x, с расширением до Berachain и Worldchain, предлагая повышенную безопасность с такими функциями, как Paymaster, пакетные транзакции и социальное восстановление.
Токеномика и анализ цен Holdstation (HOLDSTATION)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Holdstation (HOLDSTATION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Holdstation (HOLDSTATION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Holdstation (HOLDSTATION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов HOLDSTATION, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов HOLDSTATION.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOLDSTATION, изучите текущую цену HOLDSTATION!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 HOLDSTATION = 0,9533 USD