Токеномика Holdstation (HOLDSTATION)

Токеномика Holdstation (HOLDSTATION)

Откройте для себя ключевую информацию о Holdstation (HOLDSTATION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Holdstation (HOLDSTATION)

Holdstation – это платформа «продукт под сообщество», созданная для бесшовной торговли и управления активами. Благодаря A(i)gentFi, стартовой площадке для агентов искусственного интеллекта на zkSync и Berachain, пользователи могут совместно владеть и внедрять агентов, приносящих доход. Являясь ведущим вечным DEX на zkSync, Holdstation интегрирует абстракцию аккаунта со своим кошельком, DeFutures и стартовой площадкой zkStarter для интуитивно понятного опыта работы с DeFi. Он поддерживает взаимодействие с dApp, своп токенов и фьючерсы с кредитным плечом до 500x, с расширением до Berachain и Worldchain, предлагая повышенную безопасность с такими функциями, как Paymaster, пакетные транзакции и социальное восстановление.

Официальный сайт:
https://holdstation.com/
Whitepaper:
https://static.holdstation.com/doc/Holdstation-Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://berascan.com/token/0xff0a636dfc44bb0129b631cdd38d21b613290c98

Токеномика и анализ цен Holdstation (HOLDSTATION)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Holdstation (HOLDSTATION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 5,261
$ 5,261$ 5,261
Исторический минимум:
$ 0,5987876567755669
$ 0,5987876567755669$ 0,5987876567755669
Текущая цена:
$ 0,9533
$ 0,9533$ 0,9533

Токеномика Holdstation (HOLDSTATION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Holdstation (HOLDSTATION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HOLDSTATION, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HOLDSTATION.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOLDSTATION, изучите текущую цену HOLDSTATION!

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История цены Holdstation (HOLDSTATION)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.