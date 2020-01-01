Токеномика Holdstation (HOLDSTATION) Откройте для себя ключевую информацию о Holdstation (HOLDSTATION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Holdstation (HOLDSTATION) Holdstation – это платформа «продукт под сообщество», созданная для бесшовной торговли и управления активами. Благодаря A(i)gentFi, стартовой площадке для агентов искусственного интеллекта на zkSync и Berachain, пользователи могут совместно владеть и внедрять агентов, приносящих доход. Являясь ведущим вечным DEX на zkSync, Holdstation интегрирует абстракцию аккаунта со своим кошельком, DeFutures и стартовой площадкой zkStarter для интуитивно понятного опыта работы с DeFi. Он поддерживает взаимодействие с dApp, своп токенов и фьючерсы с кредитным плечом до 500x, с расширением до Berachain и Worldchain, предлагая повышенную безопасность с такими функциями, как Paymaster, пакетные транзакции и социальное восстановление. Официальный сайт: https://holdstation.com/ Whitepaper: https://static.holdstation.com/doc/Holdstation-Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://berascan.com/token/0xff0a636dfc44bb0129b631cdd38d21b613290c98 Купить HOLDSTATION сейчас!

Токеномика и анализ цен Holdstation (HOLDSTATION) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Holdstation (HOLDSTATION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 5,261 $ 5,261 $ 5,261 Исторический минимум: $ 0,5987876567755669 $ 0,5987876567755669 $ 0,5987876567755669 Текущая цена: $ 0,9533 $ 0,9533 $ 0,9533 Узнайте больше о цене Holdstation (HOLDSTATION)

Токеномика Holdstation (HOLDSTATION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Holdstation (HOLDSTATION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOLDSTATION, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOLDSTATION. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOLDSTATION, изучите текущую цену HOLDSTATION!

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