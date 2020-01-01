Токеномика Hifi Finance (HIFI) Откройте для себя ключевую информацию о Hifi Finance (HIFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hifi Finance (HIFI) Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today. Официальный сайт: https://hifi.finance/ Whitepaper: https://docs.hifi.finance/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4b9278b94a1112cad404048903b8d343a810b07e Купить HIFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Hifi Finance (HIFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hifi Finance (HIFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,79M $ 16,79M $ 16,79M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 141,82M $ 141,82M $ 141,82M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,6371 $ 2,6371 $ 2,6371 Исторический минимум: $ 0,06443662775542111 $ 0,06443662775542111 $ 0,06443662775542111 Текущая цена: $ 0,11839 $ 0,11839 $ 0,11839 Узнайте больше о цене Hifi Finance (HIFI)

Токеномика Hifi Finance (HIFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hifi Finance (HIFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HIFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HIFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HIFI, изучите текущую цену HIFI!

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