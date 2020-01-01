Токеномика HyperGPT (HGPT)
Информация о HyperGPT (HGPT)
HyperGPT - это маркетплейс для всех решений ИИ и бесшовный SDK, где вы можете получить доступ к интегрированным решениям ИИ. HyperGPT - это не только компания, предоставляющая решения в области ИИ, но и торговая площадка, которая размещает все решения в области ИИ на единой платформе и обеспечивает легкий доступ для пользователей. С помощью разработанного ею уникального SDK она интегрирует API как популярных, так и новых AI-решений и предлагает решения, которые позволяют разработчикам или пользователям с нулевыми знаниями платить столько, сколько они используют все AI API с кредитной моделью через единый счет.
Токеномика и анализ цен HyperGPT (HGPT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене HyperGPT (HGPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика HyperGPT (HGPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики HyperGPT (HGPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов HGPT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов HGPT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HGPT, изучите текущую цену HGPT!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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1 HGPT = 0.006677 USD