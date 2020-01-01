Токеномика HyperGPT (HGPT)

Токеномика HyperGPT (HGPT)

Откройте для себя ключевую информацию о HyperGPT (HGPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о HyperGPT (HGPT)

HyperGPT - это маркетплейс для всех решений ИИ и бесшовный SDK, где вы можете получить доступ к интегрированным решениям ИИ. HyperGPT - это не только компания, предоставляющая решения в области ИИ, но и торговая площадка, которая размещает все решения в области ИИ на единой платформе и обеспечивает легкий доступ для пользователей. С помощью разработанного ею уникального SDK она интегрирует API как популярных, так и новых AI-решений и предлагает решения, которые позволяют разработчикам или пользователям с нулевыми знаниями платить столько, сколько они используют все AI API с кредитной моделью через единый счет.

Официальный сайт:
https://hypergpt.ai/
Whitepaper:
https://docs.hypergpt.ai/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x529c79f6918665ebe250f32eeeaa1d410a0798c6

Токеномика и анализ цен HyperGPT (HGPT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HyperGPT (HGPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5.03M
$ 5.03M$ 5.03M
Общее предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Оборотное предложение:
$ 752.90M
$ 752.90M$ 752.90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6.68M
$ 6.68M$ 6.68M
Исторический максимум:
$ 0.10777
$ 0.10777$ 0.10777
Исторический минимум:
$ 0.003368045600990264
$ 0.003368045600990264$ 0.003368045600990264
Текущая цена:
$ 0.006677
$ 0.006677$ 0.006677

Токеномика HyperGPT (HGPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HyperGPT (HGPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HGPT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HGPT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HGPT, изучите текущую цену HGPT!

Как купить HGPT

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История цены HyperGPT (HGPT)

Анализ истории цены HGPT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.