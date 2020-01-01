Токеномика HAROLD (HAROLD) Откройте для себя ключевую информацию о HAROLD (HAROLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HAROLD (HAROLD) Добро пожаловать в HAROLD, мемкоин, созданный по мотивам культовой интернет-сенсации Гарольда, «скрывающего боль». Наша история так же уникальна, как улыбка Гарольда. После того как первоначальный разработчик проекта совершил Rugpull, стойкое сообщество Гарольда поднялось, взяло ситуацию под контроль и переломило ее. В истинной манере Гарольда мы приняли боль, спрятали ее с ухмылкой и превратили HAROLD в символ стойкости и юмора. Официальный сайт: https://harold.vip Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/3vgopg7xm3EWkXfxmWPUpcf7g939hecfqg18sLuXDzVt Купить HAROLD сейчас!

Токеномика и анализ цен HAROLD (HAROLD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HAROLD (HAROLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,68M $ 2,68M $ 2,68M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 787,01M $ 787,01M $ 787,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,41M $ 3,41M $ 3,41M Исторический максимум: $ 0,03451 $ 0,03451 $ 0,03451 Исторический минимум: $ 0,000243196545487044 $ 0,000243196545487044 $ 0,000243196545487044 Текущая цена: $ 0,00341 $ 0,00341 $ 0,00341 Узнайте больше о цене HAROLD (HAROLD)

Токеномика HAROLD (HAROLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HAROLD (HAROLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HAROLD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HAROLD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAROLD, изучите текущую цену HAROLD!

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