Токеномика HAROLD (HAROLD)

Токеномика HAROLD (HAROLD)

Откройте для себя ключевую информацию о HAROLD (HAROLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о HAROLD (HAROLD)

Добро пожаловать в HAROLD, мемкоин, созданный по мотивам культовой интернет-сенсации Гарольда, «скрывающего боль». Наша история так же уникальна, как улыбка Гарольда. После того как первоначальный разработчик проекта совершил Rugpull, стойкое сообщество Гарольда поднялось, взяло ситуацию под контроль и переломило ее. В истинной манере Гарольда мы приняли боль, спрятали ее с ухмылкой и превратили HAROLD в символ стойкости и юмора.

Официальный сайт:
https://harold.vip
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/3vgopg7xm3EWkXfxmWPUpcf7g939hecfqg18sLuXDzVt

Токеномика и анализ цен HAROLD (HAROLD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HAROLD (HAROLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,68M
$ 2,68M$ 2,68M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 787,01M
$ 787,01M$ 787,01M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,41M
$ 3,41M$ 3,41M
Исторический максимум:
$ 0,03451
$ 0,03451$ 0,03451
Исторический минимум:
$ 0,000243196545487044
$ 0,000243196545487044$ 0,000243196545487044
Текущая цена:
$ 0,00341
$ 0,00341$ 0,00341

Токеномика HAROLD (HAROLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HAROLD (HAROLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HAROLD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HAROLD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAROLD, изучите текущую цену HAROLD!

Как купить HAROLD

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История цены HAROLD (HAROLD)

Анализ истории цены HAROLD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.