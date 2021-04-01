Токеномика HAI (HAI) Откройте для себя ключевую информацию о HAI (HAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HAI (HAI) Hacken - ведущий поставщик консалтинговых услуг в области кибербезопасности, обслуживающий таких клиентов, как криптовалютные биржи, предприятия совместного пользования, государственные учреждения, авиакомпании и т.д. Токен Hacken - это нативный токен, который обеспечивает большую часть деятельности в экосистеме Hacken. Токен Hacken можно использовать для оплаты подписки на HackenAI со скидкой, а также для приобретения дополнительных услуг в рамках экосистемы Hacken, включая услуги по кибербезопасности для корпораций и криптобирж. Официальный сайт: https://hacken.ai Whitepaper: https://hacken.ai/tokenomics.pdf Обозреватель блоков: https://vechainstats.com/account/0xacc280010b2ee0efc770bce34774376656d8ce14 Купить HAI сейчас!

Токеномика и анализ цен HAI (HAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HAI (HAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,19M $ 9,19M $ 9,19M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 833,53M $ 833,53M $ 833,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,03M $ 11,03M $ 11,03M Исторический максимум: $ 0,4813 $ 0,4813 $ 0,4813 Исторический минимум: $ 0,000048907555818186 $ 0,000048907555818186 $ 0,000048907555818186 Текущая цена: $ 0,011025 $ 0,011025 $ 0,011025 Узнайте больше о цене HAI (HAI)

Токеномика HAI (HAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HAI (HAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAI, изучите текущую цену HAI!

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