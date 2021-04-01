Токеномика HAI (HAI)

Токеномика HAI (HAI)

Откройте для себя ключевую информацию о HAI (HAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о HAI (HAI)

Hacken - ведущий поставщик консалтинговых услуг в области кибербезопасности, обслуживающий таких клиентов, как криптовалютные биржи, предприятия совместного пользования, государственные учреждения, авиакомпании и т.д. Токен Hacken - это нативный токен, который обеспечивает большую часть деятельности в экосистеме Hacken. Токен Hacken можно использовать для оплаты подписки на HackenAI со скидкой, а также для приобретения дополнительных услуг в рамках экосистемы Hacken, включая услуги по кибербезопасности для корпораций и криптобирж.

Официальный сайт:
https://hacken.ai
Whitepaper:
https://hacken.ai/tokenomics.pdf
Обозреватель блоков:
https://vechainstats.com/account/0xacc280010b2ee0efc770bce34774376656d8ce14

Токеномика и анализ цен HAI (HAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HAI (HAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,19M
$ 9,19M$ 9,19M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 833,53M
$ 833,53M$ 833,53M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,03M
$ 11,03M$ 11,03M
Исторический максимум:
$ 0,4813
$ 0,4813$ 0,4813
Исторический минимум:
$ 0,000048907555818186
$ 0,000048907555818186$ 0,000048907555818186
Текущая цена:
$ 0,011025
$ 0,011025$ 0,011025

Токеномика HAI (HAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HAI (HAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAI, изучите текущую цену HAI!

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История цены HAI (HAI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.