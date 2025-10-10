Токеномика Graphite (GP)

Откройте для себя ключевую информацию о Graphite (GP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:43:38 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Graphite (GP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Graphite (GP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,94M
Общее предложение:
$ 59,34M
Оборотное предложение:
$ 32,09M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 36,87M
Исторический максимум:
$ 7,018
Исторический минимум:
$ 0,027421874976476645
Текущая цена:
$ 0,6214
Информация о Graphite (GP)

$GP, также известный как Graphite Protocol, — это мемкоин, тесно связанный с экосистемой Solana, управляемый командой SolportTom. Проект внес вклад в развитие таких платформ, как @bonk_fun и @LiveBonk. $GP играет ключевую роль в системе вознаграждений экосистемы, а официальный Twitter регулярно публикует новости и информацию о партнерствах.

Официальный сайт:
https://taiyorobotics.com/
Whitepaper:
https://solport.gitbook.io/graphite-whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/31k88G5Mq7ptbRDf3AM13HAq6wRQHXHikR8hik7wPygk

Токеномика Graphite (GP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Graphite (GP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GP, изучите текущую цену GP!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

