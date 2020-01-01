Токеномика GOHOME (GOHOME)

Токеномика GOHOME (GOHOME)

Откройте для себя ключевую информацию о GOHOME (GOHOME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GOHOME (GOHOME)

Мемкоин на пути к перевороту Bitcoin (сделать цену 1 $GOHOME выше, чем цена 1 $BTC). Вдохновлен страницей 404 сайта WhiteHouse.gov/es с кнопкой «GO HOME». Мы позволяем людям, которые упустили Bitcoin по цене 100$, разбогатеть с помощью GOHOME. Мы верим в неотъемлемое право говорить $GOHOME незваным гостям.

Официальный сайт:
https://gohometoken.com
Whitepaper:
https://gohometoken.notion.site/GOHOME-WHITE-PAPER-18e67f91d57b80199a8bdcdd8c1f9490
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/2Wu1g2ft7qZHfTpfzP3wLdfPeV1is4EwQ3CXBfRYAciD

Токеномика и анализ цен GOHOME (GOHOME)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOHOME (GOHOME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,43B
$ 2,43B$ 2,43B
Исторический максимум:
$ 345
$ 345$ 345
Исторический минимум:
$ 0,002123814255824909
$ 0,002123814255824909$ 0,002123814255824909
Текущая цена:
$ 242,62
$ 242,62$ 242,62

Токеномика GOHOME (GOHOME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GOHOME (GOHOME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GOHOME, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GOHOME.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOHOME, изучите текущую цену GOHOME!

Как купить GOHOME

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История цены GOHOME (GOHOME)

Анализ истории цены GOHOME помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GOHOME

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.