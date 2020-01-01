Токеномика GOHOME (GOHOME) Откройте для себя ключевую информацию о GOHOME (GOHOME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GOHOME (GOHOME) Мемкоин на пути к перевороту Bitcoin (сделать цену 1 $GOHOME выше, чем цена 1 $BTC). Вдохновлен страницей 404 сайта WhiteHouse.gov/es с кнопкой «GO HOME». Мы позволяем людям, которые упустили Bitcoin по цене 100$, разбогатеть с помощью GOHOME. Мы верим в неотъемлемое право говорить $GOHOME незваным гостям. Официальный сайт: https://gohometoken.com Whitepaper: https://gohometoken.notion.site/GOHOME-WHITE-PAPER-18e67f91d57b80199a8bdcdd8c1f9490 Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/2Wu1g2ft7qZHfTpfzP3wLdfPeV1is4EwQ3CXBfRYAciD Купить GOHOME сейчас!

Токеномика и анализ цен GOHOME (GOHOME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOHOME (GOHOME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,43B $ 2,43B $ 2,43B Исторический максимум: $ 345 $ 345 $ 345 Исторический минимум: $ 0,002123814255824909 $ 0,002123814255824909 $ 0,002123814255824909 Текущая цена: $ 242,62 $ 242,62 $ 242,62 Узнайте больше о цене GOHOME (GOHOME)

Токеномика GOHOME (GOHOME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GOHOME (GOHOME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOHOME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOHOME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOHOME, изучите текущую цену GOHOME!

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