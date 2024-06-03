Токеномика Gochujang Coin (GOCHU)

Токеномика Gochujang Coin (GOCHU)

Откройте для себя ключевую информацию о Gochujang Coin (GOCHU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gochujang Coin (GOCHU)

Проект Gochujangcoin основан на культовом ингредиенте корейской кухни - гочуджане, и планирует расширяться за счет сопутствующих игр, NFT и предложений рецептов корейской кухни.

Официальный сайт:
https://gochu.org
Whitepaper:
https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c

Токеномика и анализ цен Gochujang Coin (GOCHU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gochujang Coin (GOCHU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,40M
$ 19,40M$ 19,40M
Общее предложение:
$ 30,00T
$ 30,00T$ 30,00T
Оборотное предложение:
$ 11,18T
$ 11,18T$ 11,18T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 52,06M
$ 52,06M$ 52,06M
Исторический максимум:
$ 0,000003236
$ 0,000003236$ 0,000003236
Исторический минимум:
$ 0,000000100066496121
$ 0,000000100066496121$ 0,000000100066496121
Текущая цена:
$ 0,0000017353
$ 0,0000017353$ 0,0000017353

Токеномика Gochujang Coin (GOCHU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gochujang Coin (GOCHU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GOCHU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GOCHU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOCHU, изучите текущую цену GOCHU!

Как купить GOCHU

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История цены Gochujang Coin (GOCHU)

Анализ истории цены GOCHU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GOCHU

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.