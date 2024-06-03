Токеномика Gochujang Coin (GOCHU) Откройте для себя ключевую информацию о Gochujang Coin (GOCHU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gochujang Coin (GOCHU) Проект Gochujangcoin основан на культовом ингредиенте корейской кухни - гочуджане, и планирует расширяться за счет сопутствующих игр, NFT и предложений рецептов корейской кухни. Официальный сайт: https://gochu.org Whitepaper: https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c Купить GOCHU сейчас!

Токеномика и анализ цен Gochujang Coin (GOCHU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gochujang Coin (GOCHU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,40M $ 19,40M $ 19,40M Общее предложение: $ 30,00T $ 30,00T $ 30,00T Оборотное предложение: $ 11,18T $ 11,18T $ 11,18T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 52,06M $ 52,06M $ 52,06M Исторический максимум: $ 0,000003236 $ 0,000003236 $ 0,000003236 Исторический минимум: $ 0,000000100066496121 $ 0,000000100066496121 $ 0,000000100066496121 Текущая цена: $ 0,0000017353 $ 0,0000017353 $ 0,0000017353 Узнайте больше о цене Gochujang Coin (GOCHU)

Токеномика Gochujang Coin (GOCHU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gochujang Coin (GOCHU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOCHU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOCHU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOCHU, изучите текущую цену GOCHU!

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