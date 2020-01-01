Токеномика GIGACHAD (GIGA) Откройте для себя ключевую информацию о GIGACHAD (GIGA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GIGACHAD (GIGA) GIGA – это мемтокен, развернутый на блокчейне Solana и призванный почтить память легендарного Эрнеста Халимова, оригинального «Гигачада», используя силу мемов и энергию «Чада». GIGA - это проект, управляемый сообществом. Официальный сайт: https://www.gigachadsolana.com Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/63LfDmNb3MQ8mw9MtZ2To9bEA2M71kZUUGq5tiJxcqj9 Купить GIGA сейчас!

Токеномика и анализ цен GIGACHAD (GIGA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GIGACHAD (GIGA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 163,63M $ 163,63M $ 163,63M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 9,30B $ 9,30B $ 9,30B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 175,90M $ 175,90M $ 175,90M Исторический максимум: $ 0,0963 $ 0,0963 $ 0,0963 Исторический минимум: $ 0,000001831035084425 $ 0,000001831035084425 $ 0,000001831035084425 Текущая цена: $ 0,01759 $ 0,01759 $ 0,01759 Узнайте больше о цене GIGACHAD (GIGA)

Токеномика GIGACHAD (GIGA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GIGACHAD (GIGA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GIGA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GIGA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GIGA, изучите текущую цену GIGA!

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