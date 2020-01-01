Токеномика GamerCoin (GHX) Откройте для себя ключевую информацию о GamerCoin (GHX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GamerCoin (GHX) GamerCoin (GHX) обеспечивает работу экосистемы GamerHash, позволяя более 760 000 геймеров монетизировать свои незадействованные мощности CPU/GPU, предоставляя вычислительные ресурсы для ИИ (DePIN), 3D-рендеринга и майнинга криптовалют. GamerCoin - это хорошо зарекомендовавший себя токен GameFi, который находится на рынке с 2020 года. Он поддерживается ведущими Web3-проектами и пользуется популярностью в Южной Корее. Официальный сайт: https://gamercoin.com/ Whitepaper: https://docs.gamercoin.com/gamercoin-ghx-documentation-1 Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/Cy52Ts2GwSzdkhCihB5i1Vu6sApzgqktNNFyHbsdgwm7 Купить GHX сейчас!

Токеномика и анализ цен GamerCoin (GHX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GamerCoin (GHX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,53M $ 17,53M $ 17,53M Общее предложение: $ 808,00M $ 808,00M $ 808,00M Оборотное предложение: $ 649,97M $ 649,97M $ 649,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,79M $ 21,79M $ 21,79M Исторический максимум: $ 0,3605 $ 0,3605 $ 0,3605 Исторический минимум: $ 0,004504326610072382 $ 0,004504326610072382 $ 0,004504326610072382 Текущая цена: $ 0,02697 $ 0,02697 $ 0,02697 Узнайте больше о цене GamerCoin (GHX)

Токеномика GamerCoin (GHX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GamerCoin (GHX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GHX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GHX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GHX, изучите текущую цену GHX!

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