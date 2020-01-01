Токеномика GamerCoin (GHX)

Токеномика GamerCoin (GHX)

Откройте для себя ключевую информацию о GamerCoin (GHX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GamerCoin (GHX)

GamerCoin (GHX) обеспечивает работу экосистемы GamerHash, позволяя более 760 000 геймеров монетизировать свои незадействованные мощности CPU/GPU, предоставляя вычислительные ресурсы для ИИ (DePIN), 3D-рендеринга и майнинга криптовалют. GamerCoin - это хорошо зарекомендовавший себя токен GameFi, который находится на рынке с 2020 года. Он поддерживается ведущими Web3-проектами и пользуется популярностью в Южной Корее.

Официальный сайт:
https://gamercoin.com/
Whitepaper:
https://docs.gamercoin.com/gamercoin-ghx-documentation-1
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/Cy52Ts2GwSzdkhCihB5i1Vu6sApzgqktNNFyHbsdgwm7

Токеномика и анализ цен GamerCoin (GHX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GamerCoin (GHX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,53M
$ 17,53M$ 17,53M
Общее предложение:
$ 808,00M
$ 808,00M$ 808,00M
Оборотное предложение:
$ 649,97M
$ 649,97M$ 649,97M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 21,79M
$ 21,79M$ 21,79M
Исторический максимум:
$ 0,3605
$ 0,3605$ 0,3605
Исторический минимум:
$ 0,004504326610072382
$ 0,004504326610072382$ 0,004504326610072382
Текущая цена:
$ 0,02697
$ 0,02697$ 0,02697

Токеномика GamerCoin (GHX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GamerCoin (GHX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GHX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GHX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GHX, изучите текущую цену GHX!

Как купить GHX

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История цены GamerCoin (GHX)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.