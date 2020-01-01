Токеномика GemHUB (GHUB) Откройте для себя ключевую информацию о GemHUB (GHUB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GemHUB (GHUB) GemHUB - это проект игровой платформы на блокчейне. Как глобальный проект De-Fi, ориентированный на игры P&E, он начался с идеи "Разделить прибыль от игрового бизнеса P2E с геймерами", и стремится к платформе блокчейн-услуг, которая "Легко и удобно развлекает". Пользователи игр могут легко и удобно использовать все сервисы блокчейна, такие как получение прибыли от игры, обмен токенов, использование сервиса De-Fi через одно приложение. Кроме того, разработчики игр могут работать с независимым сервисом, не принимая токены и не подчиняясь управлению со стороны крупных игровых компаний. Официальный сайт: https://www.gemhub.io/ Whitepaper: https://docs.gemhub.net/v/english/ Обозреватель блоков: https://scope.klaytn.com/account/0x4836cc1f355bb2a61c210eaa0cd3f729160cd95e?tabId=txList Купить GHUB сейчас!

Токеномика и анализ цен GemHUB (GHUB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GemHUB (GHUB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,07M $ 3,07M $ 3,07M Общее предложение: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B Оборотное предложение: $ 103,41M $ 103,41M $ 103,41M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,58M $ 35,58M $ 35,58M Исторический максимум: $ 0,69988 $ 0,69988 $ 0,69988 Исторический минимум: $ 0,009656749077784126 $ 0,009656749077784126 $ 0,009656749077784126 Текущая цена: $ 0,02965 $ 0,02965 $ 0,02965 Узнайте больше о цене GemHUB (GHUB)

Токеномика GemHUB (GHUB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GemHUB (GHUB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GHUB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GHUB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GHUB, изучите текущую цену GHUB!

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