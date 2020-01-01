Токеномика GemHUB (GHUB)

Токеномика GemHUB (GHUB)

Откройте для себя ключевую информацию о GemHUB (GHUB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GemHUB (GHUB)

GemHUB - это проект игровой платформы на блокчейне. Как глобальный проект De-Fi, ориентированный на игры P&E, он начался с идеи "Разделить прибыль от игрового бизнеса P2E с геймерами", и стремится к платформе блокчейн-услуг, которая "Легко и удобно развлекает". Пользователи игр могут легко и удобно использовать все сервисы блокчейна, такие как получение прибыли от игры, обмен токенов, использование сервиса De-Fi через одно приложение. Кроме того, разработчики игр могут работать с независимым сервисом, не принимая токены и не подчиняясь управлению со стороны крупных игровых компаний.

Официальный сайт:
https://www.gemhub.io/
Whitepaper:
https://docs.gemhub.net/v/english/
Обозреватель блоков:
https://scope.klaytn.com/account/0x4836cc1f355bb2a61c210eaa0cd3f729160cd95e?tabId=txList

Токеномика и анализ цен GemHUB (GHUB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GemHUB (GHUB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,07M
$ 3,07M$ 3,07M
Общее предложение:
$ 1,20B
$ 1,20B$ 1,20B
Оборотное предложение:
$ 103,41M
$ 103,41M$ 103,41M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 35,58M
$ 35,58M$ 35,58M
Исторический максимум:
$ 0,69988
$ 0,69988$ 0,69988
Исторический минимум:
$ 0,009656749077784126
$ 0,009656749077784126$ 0,009656749077784126
Текущая цена:
$ 0,02965
$ 0,02965$ 0,02965

Токеномика GemHUB (GHUB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GemHUB (GHUB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GHUB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GHUB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GHUB, изучите текущую цену GHUB!

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История цены GemHUB (GHUB)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.