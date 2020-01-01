Токеномика Governance Health (GHT)

Токеномика Governance Health (GHT)

Откройте для себя ключевую информацию о Governance Health (GHT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Governance Health (GHT)

HEALTHREE (HEAL3) генерирует энтузиазм с помощью геймификации, предоставляя людям механизм для активного участия в мероприятиях, связанных со здоровьем. Наша цель - поощрять здоровые привычки через позитивные действия, предлагая услуги, которые позволяют людям вести более насыщенную жизнь. В отличие от предыдущего проекта "Двигайся, чтобы зарабатывать", HEALTHREE (HEAL3) позволяет пользователям зарабатывать токены, выполняя действия, связанные с ежедневными здоровыми привычками, такими как физические упражнения, сон и питание.

Официальный сайт:
https://heal3.com/
Whitepaper:
https://heal3.com/docs/whitepapers/en/v2.0.pdf
Обозреватель блоков:
https://soneium.blockscout.com/token/0xcb46843Fe775EEC8499ccf18fb48B915A3Dae207

Токеномика и анализ цен Governance Health (GHT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Governance Health (GHT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 1,72984
$ 1,72984$ 1,72984
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,053
$ 0,053$ 0,053

Токеномика Governance Health (GHT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Governance Health (GHT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GHT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GHT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GHT, изучите текущую цену GHT!

Как купить GHT

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История цены Governance Health (GHT)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.