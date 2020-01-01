Токеномика Governance Health (GHT) Откройте для себя ключевую информацию о Governance Health (GHT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Governance Health (GHT) HEALTHREE (HEAL3) генерирует энтузиазм с помощью геймификации, предоставляя людям механизм для активного участия в мероприятиях, связанных со здоровьем. Наша цель - поощрять здоровые привычки через позитивные действия, предлагая услуги, которые позволяют людям вести более насыщенную жизнь. В отличие от предыдущего проекта "Двигайся, чтобы зарабатывать", HEALTHREE (HEAL3) позволяет пользователям зарабатывать токены, выполняя действия, связанные с ежедневными здоровыми привычками, такими как физические упражнения, сон и питание. Официальный сайт: https://heal3.com/ Whitepaper: https://heal3.com/docs/whitepapers/en/v2.0.pdf Обозреватель блоков: https://soneium.blockscout.com/token/0xcb46843Fe775EEC8499ccf18fb48B915A3Dae207 Купить GHT сейчас!

Токеномика и анализ цен Governance Health (GHT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Governance Health (GHT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,72984 $ 1,72984 $ 1,72984 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,053 $ 0,053 $ 0,053 Узнайте больше о цене Governance Health (GHT)

Токеномика Governance Health (GHT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Governance Health (GHT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GHT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GHT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GHT, изучите текущую цену GHT!

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