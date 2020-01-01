Токеномика Games for a living (GFAL) Откройте для себя ключевую информацию о Games for a living (GFAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Games for a living (GFAL) Токен Games for a living ($GFAL) — это служебный токен, используемый в нашей сети и играх. Это означает, что все транзакции на нашем Marketplace выполняются с использованием $GFAL. $GFAL также является основой управления Играми для живой сети и игр. Официальный сайт: https://gamesforaliving.com/ Whitepaper: https://whitepaper.gamesforaliving.com/ Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x47c454cA6be2f6DEf6f32b638C80F91c9c3c5949 Купить GFAL сейчас!

Токеномика и анализ цен Games for a living (GFAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Games for a living (GFAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,85M $ 12,85M $ 12,85M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 3,79B $ 3,79B $ 3,79B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,92M $ 33,92M $ 33,92M Исторический максимум: $ 0,0496 $ 0,0496 $ 0,0496 Исторический минимум: $ 0,002948017468774518 $ 0,002948017468774518 $ 0,002948017468774518 Текущая цена: $ 0,003392 $ 0,003392 $ 0,003392 Узнайте больше о цене Games for a living (GFAL)

Токеномика Games for a living (GFAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Games for a living (GFAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GFAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GFAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GFAL, изучите текущую цену GFAL!

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