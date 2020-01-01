Токеномика Games for a living (GFAL)

Токеномика Games for a living (GFAL)

Откройте для себя ключевую информацию о Games for a living (GFAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Games for a living (GFAL)

Токен Games for a living ($GFAL) — это служебный токен, используемый в нашей сети и играх. Это означает, что все транзакции на нашем Marketplace выполняются с использованием $GFAL. $GFAL также является основой управления Играми для живой сети и игр.

Официальный сайт:
https://gamesforaliving.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.gamesforaliving.com/
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x47c454cA6be2f6DEf6f32b638C80F91c9c3c5949

Токеномика и анализ цен Games for a living (GFAL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Games for a living (GFAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 12,85M
$ 12,85M$ 12,85M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 3,79B
$ 3,79B$ 3,79B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 33,92M
$ 33,92M$ 33,92M
Исторический максимум:
$ 0,0496
$ 0,0496$ 0,0496
Исторический минимум:
$ 0,002948017468774518
$ 0,002948017468774518$ 0,002948017468774518
Текущая цена:
$ 0,003392
$ 0,003392$ 0,003392

Токеномика Games for a living (GFAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Games for a living (GFAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GFAL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GFAL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GFAL, изучите текущую цену GFAL!

Как купить GFAL

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История цены Games for a living (GFAL)

Анализ истории цены GFAL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GFAL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.