Токеномика Gems (GEMS)

Токеномика Gems (GEMS)

Откройте для себя ключевую информацию о Gems (GEMS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gems (GEMS)

Gems - это выдающаяся площадка для запуска цифровых активов, занимающая уникальное положение на арене цифровых активов. Наша миссия - находить настоящие "жемчужины" в криптовалютном ландшафте путем тщательной проверки. Мы стремимся создать прочную экосистему для блокчейн-проектов, фокусируясь на запуске инновационных предприятий, расширении сообществ, выхода на новые рынки и использовании нашей международной сети лидеров и сторонников для участия в ранних стадиях этих революционных проектов.

Официальный сайт:
https://gems.vip
Whitepaper:
https://gems.vip/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x3010ccb5419f1ef26d40a7cd3f0d707a0fa127dc

Токеномика и анализ цен Gems (GEMS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gems (GEMS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,62M
$ 19,62M$ 19,62M
Общее предложение:
$ 843,30M
$ 843,30M$ 843,30M
Оборотное предложение:
$ 399,93M
$ 399,93M$ 399,93M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 41,36M
$ 41,36M$ 41,36M
Исторический максимум:
$ 0,40001
$ 0,40001$ 0,40001
Исторический минимум:
$ 0,013651603284725885
$ 0,013651603284725885$ 0,013651603284725885
Текущая цена:
$ 0,04905
$ 0,04905$ 0,04905

Токеномика Gems (GEMS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gems (GEMS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GEMS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GEMS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GEMS, изучите текущую цену GEMS!

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История цены Gems (GEMS)

Анализ истории цены GEMS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.