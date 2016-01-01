Токеномика Gems (GEMS)
Информация о Gems (GEMS)
Gems - это выдающаяся площадка для запуска цифровых активов, занимающая уникальное положение на арене цифровых активов. Наша миссия - находить настоящие "жемчужины" в криптовалютном ландшафте путем тщательной проверки. Мы стремимся создать прочную экосистему для блокчейн-проектов, фокусируясь на запуске инновационных предприятий, расширении сообществ, выхода на новые рынки и использовании нашей международной сети лидеров и сторонников для участия в ранних стадиях этих революционных проектов.
Токеномика и анализ цен Gems (GEMS)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gems (GEMS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Gems (GEMS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Gems (GEMS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GEMS, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GEMS.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GEMS, изучите текущую цену GEMS!
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История цены Gems (GEMS)
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Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 GEMS = 0,04905 USD