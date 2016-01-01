Токеномика Gems (GEMS) Откройте для себя ключевую информацию о Gems (GEMS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gems (GEMS) Gems - это выдающаяся площадка для запуска цифровых активов, занимающая уникальное положение на арене цифровых активов. Наша миссия - находить настоящие "жемчужины" в криптовалютном ландшафте путем тщательной проверки. Мы стремимся создать прочную экосистему для блокчейн-проектов, фокусируясь на запуске инновационных предприятий, расширении сообществ, выхода на новые рынки и использовании нашей международной сети лидеров и сторонников для участия в ранних стадиях этих революционных проектов. Официальный сайт: https://gems.vip Whitepaper: https://gems.vip/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3010ccb5419f1ef26d40a7cd3f0d707a0fa127dc Купить GEMS сейчас!

Токеномика и анализ цен Gems (GEMS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gems (GEMS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,62M $ 19,62M $ 19,62M Общее предложение: $ 843,30M $ 843,30M $ 843,30M Оборотное предложение: $ 399,93M $ 399,93M $ 399,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 41,36M $ 41,36M $ 41,36M Исторический максимум: $ 0,40001 $ 0,40001 $ 0,40001 Исторический минимум: $ 0,013651603284725885 $ 0,013651603284725885 $ 0,013651603284725885 Текущая цена: $ 0,04905 $ 0,04905 $ 0,04905 Узнайте больше о цене Gems (GEMS)

Токеномика Gems (GEMS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gems (GEMS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GEMS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GEMS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GEMS, изучите текущую цену GEMS!

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