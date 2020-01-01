Токеномика GCB TOKEN (GCB)

Токеномика GCB TOKEN (GCB)

Откройте для себя ключевую информацию о GCB TOKEN (GCB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о GCB TOKEN (GCB)

Токен GCB – это утилитарный токен, созданный для будущего, обеспечивающий безопасные, быстрые и удобные финансовые транзакции по всему миру.

Официальный сайт:
https://www.gcbex.com
Whitepaper:
https://gcbtoken.io/download/white-paper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x84f70be4DEb029d5f8AACBeAcC74c4dC10737342

Токеномика и анализ цен GCB TOKEN (GCB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GCB TOKEN (GCB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 69,77M
$ 69,77M$ 69,77M
Общее предложение:
$ 2,50B
$ 2,50B$ 2,50B
Оборотное предложение:
$ 1,20B
$ 1,20B$ 1,20B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 145,13M
$ 145,13M$ 145,13M
Исторический максимум:
$ 0,3476
$ 0,3476$ 0,3476
Исторический минимум:
$ 0,025015739570114492
$ 0,025015739570114492$ 0,025015739570114492
Текущая цена:
$ 0,05805
$ 0,05805$ 0,05805

Токеномика GCB TOKEN (GCB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GCB TOKEN (GCB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GCB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GCB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GCB, изучите текущую цену GCB!

Как купить GCB

Заинтересованы в добавлении GCB TOKEN (GCB) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GCB, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены GCB TOKEN (GCB)

Анализ истории цены GCB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GCB

Хотите узнать, куда может двигаться GCB? Наша страница прогноза цены GCB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.