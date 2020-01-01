Токеномика GCB TOKEN (GCB) Откройте для себя ключевую информацию о GCB TOKEN (GCB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GCB TOKEN (GCB) Токен GCB – это утилитарный токен, созданный для будущего, обеспечивающий безопасные, быстрые и удобные финансовые транзакции по всему миру. Официальный сайт: https://www.gcbex.com Whitepaper: https://gcbtoken.io/download/white-paper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x84f70be4DEb029d5f8AACBeAcC74c4dC10737342 Купить GCB сейчас!

Токеномика и анализ цен GCB TOKEN (GCB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GCB TOKEN (GCB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 69,77M $ 69,77M $ 69,77M Общее предложение: $ 2,50B $ 2,50B $ 2,50B Оборотное предложение: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 145,13M $ 145,13M $ 145,13M Исторический максимум: $ 0,3476 $ 0,3476 $ 0,3476 Исторический минимум: $ 0,025015739570114492 $ 0,025015739570114492 $ 0,025015739570114492 Текущая цена: $ 0,05805 $ 0,05805 $ 0,05805 Узнайте больше о цене GCB TOKEN (GCB)

Токеномика GCB TOKEN (GCB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GCB TOKEN (GCB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GCB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GCB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GCB, изучите текущую цену GCB!

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