Токеномика GAMESTOP (GAMESTOP) Откройте для себя ключевую информацию о GAMESTOP (GAMESTOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GAMESTOP (GAMESTOP) GME предлагает уникальную инвестиционную возможность, сочетая вирусную привлекательность мемкоинов с сильной основой сообщества. GME создала сообщество среди своих инвесторов, которые видят себя не просто инвесторами, а частью движения. Этот аспект сообщества позволяет поддерживать историю на различных платформах, таких как Reddit, X (ранее Twitter) и другие социальные сети, где обновления, теории и мемы поддерживают интерес к GME. Официальный сайт: https://gmeethereum.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xc56c7a0eaa804f854b536a5f3d5f49d2ec4b12b8 Купить GAMESTOP сейчас!

Токеномика и анализ цен GAMESTOP (GAMESTOP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GAMESTOP (GAMESTOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,20M $ 21,20M $ 21,20M Общее предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Оборотное предложение: $ 411,30B $ 411,30B $ 411,30B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,68M $ 21,68M $ 21,68M Исторический максимум: $ 0,00042 $ 0,00042 $ 0,00042 Исторический минимум: $ 0,000002602616451368 $ 0,000002602616451368 $ 0,000002602616451368 Текущая цена: $ 0,00005154 $ 0,00005154 $ 0,00005154 Узнайте больше о цене GAMESTOP (GAMESTOP)

Токеномика GAMESTOP (GAMESTOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GAMESTOP (GAMESTOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GAMESTOP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GAMESTOP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAMESTOP, изучите текущую цену GAMESTOP!

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