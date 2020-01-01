Токеномика GAMESTOP (GAMESTOP)

Токеномика GAMESTOP (GAMESTOP)

Откройте для себя ключевую информацию о GAMESTOP (GAMESTOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GAMESTOP (GAMESTOP)

GME предлагает уникальную инвестиционную возможность, сочетая вирусную привлекательность мемкоинов с сильной основой сообщества. GME создала сообщество среди своих инвесторов, которые видят себя не просто инвесторами, а частью движения. Этот аспект сообщества позволяет поддерживать историю на различных платформах, таких как Reddit, X (ранее Twitter) и другие социальные сети, где обновления, теории и мемы поддерживают интерес к GME.

Официальный сайт:
https://gmeethereum.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xc56c7a0eaa804f854b536a5f3d5f49d2ec4b12b8

Токеномика и анализ цен GAMESTOP (GAMESTOP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GAMESTOP (GAMESTOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 21,20M
$ 21,20M$ 21,20M
Общее предложение:
$ 420,69B
$ 420,69B$ 420,69B
Оборотное предложение:
$ 411,30B
$ 411,30B$ 411,30B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 21,68M
$ 21,68M$ 21,68M
Исторический максимум:
$ 0,00042
$ 0,00042$ 0,00042
Исторический минимум:
$ 0,000002602616451368
$ 0,000002602616451368$ 0,000002602616451368
Текущая цена:
$ 0,00005154
$ 0,00005154$ 0,00005154

Токеномика GAMESTOP (GAMESTOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GAMESTOP (GAMESTOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GAMESTOP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GAMESTOP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAMESTOP, изучите текущую цену GAMESTOP!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.