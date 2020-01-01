Токеномика FUND (FUND) Откройте для себя ключевую информацию о FUND (FUND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FUND (FUND) Нативный токен, подпитывающий экосистему Unification. FUND расширяет возможности Beacons, WRKChains и UNODE (развертывание в 2023 году). Объединение $FUND — это гибридный блокчейн, который позволяет развертывать WRKChains. Официальный сайт: https://unification.com/ Обозреватель блоков: https://cn.etherscan.com/token/0xe9b076b476d8865cdf79d1cf7df420ee397a7f75 Купить FUND сейчас!

Токеномика и анализ цен FUND (FUND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FUND (FUND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,73 $ 0,73 $ 0,73 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,02799 $ 0,02799 $ 0,02799 Узнайте больше о цене FUND (FUND)

Токеномика FUND (FUND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FUND (FUND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FUND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FUND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUND, изучите текущую цену FUND!

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