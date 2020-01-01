Токеномика Fuel (FUEL) Откройте для себя ключевую информацию о Fuel (FUEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fuel (FUEL) Fuel Network — это минимизированный и параллельный слой с высокой пропускной способностью 2 уровня (L2) для Ethereum. Стек Fuel построен с нуля, используя мощь новой виртуальной машины (FuelVM) в сочетании с моделью нераспределенных выходов транзакций (UTXOs) и архитектурой совместного упорядочивания для обеспечения невероятной производительности без ущерба для проверяемости или децентрализации. Официальный сайт: https://www.fuel.network/ Whitepaper: https://docs.fuel.network/docs/intro/what-is-fuel/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x675b68aa4d9c2d3bb3f0397048e62e6b7192079c Купить FUEL сейчас!

Токеномика и анализ цен Fuel (FUEL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fuel (FUEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 36,26M $ 36,26M $ 36,26M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 5,24B $ 5,24B $ 5,24B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: $ 0,006437314384164522 $ 0,006437314384164522 $ 0,006437314384164522 Текущая цена: $ 0,00692 $ 0,00692 $ 0,00692 Узнайте больше о цене Fuel (FUEL)

Токеномика Fuel (FUEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fuel (FUEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FUEL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FUEL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUEL, изучите текущую цену FUEL!

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