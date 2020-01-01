Токеномика Fuel (FUEL)

Токеномика Fuel (FUEL)

Откройте для себя ключевую информацию о Fuel (FUEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Fuel (FUEL)

Fuel Network — это минимизированный и параллельный слой с высокой пропускной способностью 2 уровня (L2) для Ethereum. Стек Fuel построен с нуля, используя мощь новой виртуальной машины (FuelVM) в сочетании с моделью нераспределенных выходов транзакций (UTXOs) и архитектурой совместного упорядочивания для обеспечения невероятной производительности без ущерба для проверяемости или децентрализации.

Официальный сайт:
https://www.fuel.network/
Whitepaper:
https://docs.fuel.network/docs/intro/what-is-fuel/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x675b68aa4d9c2d3bb3f0397048e62e6b7192079c

Токеномика и анализ цен Fuel (FUEL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fuel (FUEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 36,26M
$ 36,26M$ 36,26M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 5,24B
$ 5,24B$ 5,24B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,2
$ 0,2$ 0,2
Исторический минимум:
$ 0,006437314384164522
$ 0,006437314384164522$ 0,006437314384164522
Текущая цена:
$ 0,00692
$ 0,00692$ 0,00692

Токеномика Fuel (FUEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fuel (FUEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FUEL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FUEL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUEL, изучите текущую цену FUEL!

Как купить FUEL

Заинтересованы в добавлении Fuel (FUEL) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки FUEL, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Fuel (FUEL)

Анализ истории цены FUEL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FUEL

Хотите узнать, куда может двигаться FUEL? Наша страница прогноза цены FUEL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.