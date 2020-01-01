Токеномика Force (FRC)

Токеномика Force (FRC)

Откройте для себя ключевую информацию о Force (FRC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Force (FRC)

SNKRZ - это фитнес-платформа Web3. Пользователи могут зарабатывать токены FORCE во время ходьбы, бега или езды на велосипеде и использовать их для повышения уровня своего SNKRZ. Кроме того, пользователи могут соревноваться с другими на SNKRZ LAND, которая повторяет реальную карту, повышая свои личные рекорды и получая удовольствие от тренировок.

Официальный сайт:
https://thesnkrz.com
Whitepaper:
https://thesnkrz.gitbook.io/en/tokenomics/usdforce
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x58083B54013631BaCc0bbB6d4efa543Fee1D9cE0

Токеномика и анализ цен Force (FRC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Force (FRC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 186,00K
$ 186,00K$ 186,00K
Исторический максимум:
$ 0,346
$ 0,346$ 0,346
Исторический минимум:
$ 0,000662078137006811
$ 0,000662078137006811$ 0,000662078137006811
Текущая цена:
$ 0,000186
$ 0,000186$ 0,000186

Токеномика Force (FRC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Force (FRC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FRC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FRC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRC, изучите текущую цену FRC!

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История цены Force (FRC)

Анализ истории цены FRC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FRC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.