Токеномика Force (FRC) Откройте для себя ключевую информацию о Force (FRC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Force (FRC) SNKRZ - это фитнес-платформа Web3. Пользователи могут зарабатывать токены FORCE во время ходьбы, бега или езды на велосипеде и использовать их для повышения уровня своего SNKRZ. Кроме того, пользователи могут соревноваться с другими на SNKRZ LAND, которая повторяет реальную карту, повышая свои личные рекорды и получая удовольствие от тренировок. Официальный сайт: https://thesnkrz.com Whitepaper: https://thesnkrz.gitbook.io/en/tokenomics/usdforce Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x58083B54013631BaCc0bbB6d4efa543Fee1D9cE0 Купить FRC сейчас!

Токеномика и анализ цен Force (FRC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Force (FRC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 186,00K $ 186,00K $ 186,00K Исторический максимум: $ 0,346 $ 0,346 $ 0,346 Исторический минимум: $ 0,000662078137006811 $ 0,000662078137006811 $ 0,000662078137006811 Текущая цена: $ 0,000186 $ 0,000186 $ 0,000186 Узнайте больше о цене Force (FRC)

Токеномика Force (FRC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Force (FRC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FRC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FRC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRC, изучите текущую цену FRC!

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