Токеномика FOGNET Token (FOG) Откройте для себя ключевую информацию о FOGNET Token (FOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FOGNET Token (FOG) Real-estate NFT выпускаются в форме NFT на основе блокчейна на инвестиционной платформе NFT недвижимости с использованием технологии блокчейна. Инвесторы в недвижимость могут делать частичные инвестиции (небольшие инвестиции) в недвижимость, покупая Real-estate NFT. Официальный сайт: https://fognet.io/ Whitepaper: https://fognet-official.gitbook.io/whitepaper-en Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x503cD987998824192578D0d7950148445667287c Купить FOG сейчас!

Токеномика и анализ цен FOGNET Token (FOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FOGNET Token (FOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 651,20M $ 651,20M $ 651,20M Исторический максимум: $ 8 $ 8 $ 8 Исторический минимум: $ 0,023994624878204338 $ 0,023994624878204338 $ 0,023994624878204338 Текущая цена: $ 0,06512 $ 0,06512 $ 0,06512 Узнайте больше о цене FOGNET Token (FOG)

Токеномика FOGNET Token (FOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FOGNET Token (FOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FOG, изучите текущую цену FOG!

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