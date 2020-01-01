Токеномика Flare (FLR)

Токеномика Flare (FLR)

Откройте для себя ключевую информацию о Flare (FLR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Flare (FLR)

Flare - это блокчейн EVM первого уровня, который имеет 2 основных протокола: State Connector и Flare Time Series Oracle (FTSO). Эти протоколы позволяют разработчикам создавать экосистему надежных и децентрализованных приложений с возможностью взаимодействия.

Официальный сайт:
https://flare.network
Whitepaper:
https://docs.flare.network/
Обозреватель блоков:
https://flare-explorer.flare.network/

Токеномика и анализ цен Flare (FLR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flare (FLR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,17B
$ 1,17B$ 1,17B
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 67,57B
$ 67,57B$ 67,57B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,21
$ 0,21$ 0,21
Исторический минимум:
$ 0,008263272727488067
$ 0,008263272727488067$ 0,008263272727488067
Текущая цена:
$ 0,01725
$ 0,01725$ 0,01725

Токеномика Flare (FLR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Flare (FLR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FLR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FLR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLR, изучите текущую цену FLR!

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История цены Flare (FLR)

Анализ истории цены FLR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.