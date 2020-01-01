Токеномика Flare (FLR) Откройте для себя ключевую информацию о Flare (FLR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Flare (FLR) Flare - это блокчейн EVM первого уровня, который имеет 2 основных протокола: State Connector и Flare Time Series Oracle (FTSO). Эти протоколы позволяют разработчикам создавать экосистему надежных и децентрализованных приложений с возможностью взаимодействия. Официальный сайт: https://flare.network Whitepaper: https://docs.flare.network/ Обозреватель блоков: https://flare-explorer.flare.network/ Купить FLR сейчас!

Токеномика и анализ цен Flare (FLR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flare (FLR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,17B $ 1,17B $ 1,17B Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 67,57B $ 67,57B $ 67,57B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,21 $ 0,21 $ 0,21 Исторический минимум: $ 0,008263272727488067 $ 0,008263272727488067 $ 0,008263272727488067 Текущая цена: $ 0,01725 $ 0,01725 $ 0,01725 Узнайте больше о цене Flare (FLR)

Токеномика Flare (FLR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Flare (FLR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLR, изучите текущую цену FLR!

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